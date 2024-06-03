"Челсі" призначив нового головного тренера
Англійський футбольний клуб "Челсі" призначив новим головним тренером італійця Енцо Мареску
Про це повідомляє офіційний сайт "Челсі".
Мареска уклав із лондонцями контракт на 5 років. Він змінив на посаді головного тренера аргентинця Маурісіо Почеттіно
До "Челсі" 44-річний італієць тренував "Лестер", який цього сезону повернув до Прем'єр-ліги.
52-річний Маурісіо Почеттіно очолював лондонців з літа 2023 року. В нинішньому сезоні команда під його керівництвом фінішувала шостою в чемпіонаті Англії, дійшла до фіналу Кубка англійської ліги та півфіналу Кубка Англії.
До "Челсі" Почеттіно очолював ПСЖ, з яким виграв чемпіонат Франції-2021/2022 та здобув кубок країни. Також він тренував іспанський "Еспаньол" та англійські "Саутгемптон" і "Тоттенгем".
За "Челсі" виступає український футболіст Михайло Мудрик.
- 21 травня "Челсі" звільнив Маурісіо Почеттіно з посади головного тренера.
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