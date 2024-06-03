"Челсі" призначив нового головного тренера

Про це повідомляє офіційний сайт "Челсі".

Мареска уклав із лондонцями контракт на 5 років. Він змінив на посаді головного тренера аргентинця Маурісіо Почеттіно

До "Челсі" 44-річний італієць тренував "Лестер", який цього сезону повернув до Прем'єр-ліги.

52-річний Маурісіо Почеттіно очолював лондонців з літа 2023 року. В нинішньому сезоні команда під його керівництвом фінішувала шостою в чемпіонаті Англії, дійшла до фіналу Кубка англійської ліги та півфіналу Кубка Англії.

До "Челсі" Почеттіно очолював ПСЖ, з яким виграв чемпіонат Франції-2021/2022 та здобув кубок країни. Також він тренував іспанський "Еспаньол" та англійські "Саутгемптон" і "Тоттенгем".

За "Челсі" виступає український футболіст Михайло Мудрик.