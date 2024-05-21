"Челсі" звільнив Почеттіно з посади головного тренера

Про це повідомляє офіційний сайт "Челсі".

У лондонському клубі заявили, що домовилися з Почеттіно про достроково розірвання контракту. У "Челсі" наголосили, що не даватимуть більше коментарів до призначення нового головного тренера. Контракт аргентинця був розрахований до літа 2025 року.

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52-річний Маурісіо Почеттіно очолив лондонців влітку 2023 року. В нинішньому сезоні команда під його керівництвом фінішувала шостою в чемпіонаті Англії, дійшла до фіналу Кубка англійської ліги та півфіналу Кубка Англії.

До "Челсі" Почеттіно очолював ПСЖ, з яким виграв чемпіонат Франції-2021/2022 та здобув кубок країни. Також він тренував іспанський "Еспаньол" та англійські "Саутгемптон" і "Тоттенгем".

За "Челсі" виступає український футболіст Михайло Мудрик.