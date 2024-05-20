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"Ліверпуль" призначив нового головного тренера

20 травня, 2024 понедiлок
20:11
Футбол Арне Слот

Новим головним тренером англійського футбольного клубу "Ліверпуль" став нідерландець Арне Слот

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт "Ліверпуля".  

Контракт англійського клубу зі Слотом набуде чинності 1 червня, після того, як нідерландець отримає дозвіл на роботу в Британії. На посаді головного тренера він замінить німця Юргена Клоппа. 

Останнім місцем роботи 45-річного Арне Слота був "Феєнорд", з яким у 2023 році виграв чемпіонат Нідерландів. Також він очолював АЗ "Алкмар". 

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Юрген Клопп оголосив, що залишає англійський клуб ще 26 січня, хоча його контракт був розрахований до 2026 року. Під його керівництвом "Ліверпуль" виграв усі можливі титули - чемпіонат Англії у 2020 році, Суперкубок Англії, Кубок ліги, клубний чемпіонат світу, Суперкубок УЄФА.  

56-річний Клопп тричі виводив "Ліверпуль" до фіналу Ліги чемпіонів. У 2018-му в Києві та 2022-му в Сен-Дені англійці програли іспанському "Реалу". У 2019 році в Мадриді ліверпульці перемогли "Тоттенгем" та вшосте здобули головний трофей європейського футболу.   

Нинішній сезон "Ліверпуль" завершив на третій позиції в АПЛ. 

Теги:
Спорт
Ліга чемпіонів
Ліверпуль
Юрген Клопп
Прем'єр-ліга Англії
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