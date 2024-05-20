"Ліверпуль" призначив нового головного тренера

Про це повідомляє офіційний сайт "Ліверпуля".

Контракт англійського клубу зі Слотом набуде чинності 1 червня, після того, як нідерландець отримає дозвіл на роботу в Британії. На посаді головного тренера він замінить німця Юргена Клоппа.

Останнім місцем роботи 45-річного Арне Слота був "Феєнорд", з яким у 2023 році виграв чемпіонат Нідерландів. Також він очолював АЗ "Алкмар".

Читайте також: "Манчестер Сіті" виграв АПЛ, Роналду заробив $260 млн, а Клопп попрощався з "Ліверпулем": Головні новини світового спорту за тиждень

Юрген Клопп оголосив, що залишає англійський клуб ще 26 січня, хоча його контракт був розрахований до 2026 року. Під його керівництвом "Ліверпуль" виграв усі можливі титули - чемпіонат Англії у 2020 році, Суперкубок Англії, Кубок ліги, клубний чемпіонат світу, Суперкубок УЄФА.

56-річний Клопп тричі виводив "Ліверпуль" до фіналу Ліги чемпіонів. У 2018-му в Києві та 2022-му в Сен-Дені англійці програли іспанському "Реалу". У 2019 році в Мадриді ліверпульці перемогли "Тоттенгем" та вшосте здобули головний трофей європейського футболу.

Нинішній сезон "Ліверпуль" завершив на третій позиції в АПЛ.