Клопп оголосив, що залишає посаду головного тренера "Ліверпуля"
Німець Юрген Клопп заявив, що нинішній сезон стане для нього останнім на посаді головного тренера англійського "Ліверпуля"
Про це повідомляє офіційний сайт "Ліверпуля".
За словами Клоппа, він вирішив залишити англійський клуб після завершення нинішнього сезону.
"Я розумію, що це шок для багатьох людей, але я можу спробувати це пояснити. Мені подобається абсолютно все в цьому клубі, місті, вболівальниках. Але у мене закінчується енергія. Зараз у мене немає проблем. Проте я вже давно знав, що мені доведеться оголосити про це одного разу", - пояснив Клопп.
Хто такий Юрген Клопп
56-річний Юрген Клопп очолював "Ліверпуль" з 2015 року. У 2019 році німець привів ліверпульців до перемоги у Лізі чемпіонів, у 2020-му виграв з ними чемпіонат Англії. Також під його керівництвом команда перемогла у клубному чемпіонаті світу та здобула Суперкубок УЄФА, Кубок Англії, Суперкубок Англії та Кубок ліги.
Також Клопп тренував німецькі "Майнц" та "Борусію" з Дортмунду.
Як "Ліверпуль" грає у сезоні 2023/24
"Ліверпуль" після 21-го туру має 48 очок та лідирує в чемпіонаті Англії. Команда Клоппа випереджає на 5 пунктів "Арсенал", "Астон Віллу" та "Манчестер Сіті", який має гру в запасі.
Також "Ліверпуль" у нинішньому сезоні вийшов до 1/8 фіналу Ліги Європи.
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