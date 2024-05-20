"Манчестер Сіті" виграв АПЛ, Роналду заробив $260 млн, а Клопп попрощався з "Ліверпулем": Головні новини світового спорту за тиждень

"Манчестер Сіті" став чемпіоном Англії з футболу

У Прем'єр-лізі інтрига в боротьбі за чемпіонство зберігалася до останнього туру. Перед вирішальними матчами "Манчестер Сіті" мав 88 очок та очолював турнірну таблицю. "Арсенал" відставав від лідера на 2 пункти.

У 38-му турі "Ман Сіті" не залишив шансів лондонцям, яким була необхідна осічка конкурента. Команда Хосепа Гвардіоли перемогла вдома "Вест Гем" з рахунком 3:1. Філ Фоден зробив дубль, ще один гол на рахунку Родрі.

"Арсенал" також впорався із завданням та переграв на своєму полі "Евертон" - 2:1. За "гармашів" відзначилися Такехіро Томіясу і Кай Гаверц. Український футболіст лондонців відіграв 59 хвилин та був замінений.

"Манчестер Сіті" набрав 91 очко, випередив "Арсенал" на 2 бали та виграв АПЛ. Він став чемпіоном Англії вчетверте поспіль та вдесяте в історії. Для клубу це шостий титул під керівництвом іспанця Хосепа Гвардіоли.

Фото: Getty Images

Юрген Клопп провів останній матч на чолі "Ліверпуля"

19 травня завершилася епоха німецького тренера Юргена Клоппа в "Ліверпулі". У останній грі сезону його команда перемогла "Вулвергемптон" 2:0, набрала 82 очка та фінішувала на третій позиції.

Після матчу вболівальники влаштували німецькому тренеру неймовірне прощання та усім стадіоном заспівали присвячену йому пісню. Сам Клопп підхопив мікрофон та підхопив її, але замінив слова в приспіві на ім'я Арне Слота. Саме нідерландський тренер "Феєнорда" замінить його в "Ліверпулі".

Юрген Клопп оголосив, що залишає англійський клуб ще 26 січня, хоча його контракт був розрахований до 2026 року. Під його керівництвом "Ліверпуль" виграв усі можливі титули - чемпіонат Англії у 2020 році, Суперкубок Англії, Кубок ліги, клубний чемпіонат світу, Суперкубок УЄФА. 56-річний Клопп тричі виводив "Ліверпуль" до фіналу Ліги чемпіонів. У 2018-му в Києві та 2022-му в Сен-Дені англійці програли іспанському "Реалу". У 2019 році в Мадриді ліверпульці перемогли "Тоттенгем" та вшосте здобули головний трофей європейського футболу.

Юрген Клопп, Фото: Getty Images

Роналду очолив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів Forbes

16 травня Forbes оприлюднив новий рейтинг найбагатших спортсменів світу. Лідерство у ньому зберіг португальський футболіст Кріштіану Роналду. За рік 39-річний форвард "Аль-Насра" із Саудівської Аравії та збірної Португалії отримав за клубним та спонсорськими контрактами $260 млн. Він майже вдвічі збільшив власні прибутки - у 2023 році він заробив $136 млн.

На другу позицію вийшов іспанський гольфіст Джон Рам із $218 млн, на третю - опустився аргентинський футболіст Ліонель Мессі - $135 млн.

10 найбагатших спортсменів 2024 року за версією Forbes

1. Кріштіану Роналду (футбол, Португалія, "Аль-Наср") - $260 млн ($200 млн за клубним контрактом + $60 млн за спонсорськими)

2. Джон Рам (гольф, Іспанія) - $218 млн ($198 млн + $20 млн)

3. Ліонель Мессі (футбол, Аргентина, "Інтер Маямі") - $135 млн ($65 млн + $70 млн)

4. Леброн Джеймс (баскетбол, США, "Лос-Анджелес Лейкерс") - $128,2 млн ($48,2 млн + $80 млн)

5. Янніс Адетокумбо (баскетбол, Греція, "Мілуокі") - $111 млн ($46 млн + $65 млн)

6. Кіліан Мбаппе (футбол, Франція, ПСЖ) - $110 млн ($90 млн + $20 млн)

7. Неймар (футбол, Бразилія, "Аль-Хіляль") - $108 млн ($80 млн + $28 млн)

8. Карім Бензема (футбол, Франція, "Аль-Іттіхад") - $106 млн ($100 млн + $6 млн)

9. Стефен Каррі (баскетбол, США, "Голден Стейт") - $102 млн ($52 млн + $50 млн)

10. Ламар Джексон (американський футбол, США, "Балтімор" - $100,5 млн ($98,5 млн + $2 млн)

Кріштіану Роналду, Фото: Getty Images

Зеленський заявив, що не вірить в олімпійське перемир'я

17 травня президент України Володимир Зеленський пояснив, чому не вірить у можливість перемир'я під час Олімпіади-2024 у Парижі, ідею якого висунув президент Франції Емманюель Макрон.

"У нас вже було припинення вогню. Але воно не дуже працює з цим ворогом. Крім того, є ризик - хто буде фіксувати, що в час припинення вогню їхні сили не підійдуть до нас? Припинення вогню ж не заважає технікою заїхати ближче, а потім розпочати наступ. Тобто я не розумію деталі. Для мене поки що це звучить, як нежива історія", - сказав Зеленський.

Олімпійські ігри відбудуться в Парижі з 26 липня до 11 серпня.

Володимир Зеленський, Фото: president.gov.ua

Ферстаппен здобув п'яту перемогу в сезоні у Формулі-1

19 травня в Італії відбувся сьомий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1 - Гран-прі Емілії-Романьї.

Перемогу здобув нідерландець Макс Ферстаппен з Red Bull, який стартував з першої позиції. Другим фінішував британець Ландо Норріс з McLaren, третім - Шарль Леклер з Монако, який виступає за Ferrari.

У загальному заліку впевнено лідирує Макс Ферстаппен, який в Італії здобув п'яту перемогу в сезоні. Чинний чемпіон має 161 очко. Другим з 113 пунктами йде Шарль Леклер, третім - мексиканець Серхіо Перес з Red Bull - 107 балів. Ландо Норріс набрав 101 очко та розташувався на четвертому місці.

Наступний етап Формули-1 відбудеться 26 травня у Монте-Карло.

Макс Ферстаппен та Ландо Норріс (праворуч), Фото: Getty Images