"Звучить, як нежива історія": Зеленський назвав ризики "перемирʼя" з РФ під час Олімпіади

Заяву Володимир Зеленський зробив під час зустрічі з журналістами, пише УП.

За словами президента, для нього "перемирʼя" звучить, як нежива історія.

"У нас вже було припинення вогню. Але воно не дуже працює з цим ворогом. Крім того, є ризик - хто буде фіксувати, що в час припинення вогню їхні сили не підійдуть до нас? Припинення вогню ж не заважає технікою заїхати ближче, а потім включити наступ. Тобто я не розумію деталі. Для мене поки що це звучить, як нежива історія", - сказав Зеленський.

Олімпійські ігри відбудуться в Парижі з 26 липня до 11 серпня. Росія і Білорусь не змагатимуться там у командних видах спорту, проте білоруські та російські атлети вийдуть на індивідуальні змагання у статусі "нейтральних".