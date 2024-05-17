"Звучить, як нежива історія": Зеленський назвав ризики "перемирʼя" з РФ під час Олімпіади
Президент України Володимир Зеленський відреагував на ідею Емманюеля Макрона стосовно "перемир’я" з росіянами на час проведення Олімпіади-2024
Заяву Володимир Зеленський зробив під час зустрічі з журналістами, пише УП.
За словами президента, для нього "перемирʼя" звучить, як нежива історія.
"У нас вже було припинення вогню. Але воно не дуже працює з цим ворогом. Крім того, є ризик - хто буде фіксувати, що в час припинення вогню їхні сили не підійдуть до нас? Припинення вогню ж не заважає технікою заїхати ближче, а потім включити наступ. Тобто я не розумію деталі. Для мене поки що це звучить, як нежива історія", - сказав Зеленський.
Олімпійські ігри відбудуться в Парижі з 26 липня до 11 серпня. Росія і Білорусь не змагатимуться там у командних видах спорту, проте білоруські та російські атлети вийдуть на індивідуальні змагання у статусі "нейтральних".
- Ідею олімпійського перемир’я озвучив президент Франції Емманюель Макрон.
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