Макрон проситиме у Росії зупинити вогонь на час Олімпіади-2024
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що запропонує Росії припинити військові дії в Україні та дотримуватися "режиму тиші" під час літньої Олімпіади-2024, яка пройде в Парижі
Про це Емманюель Макрон сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук та Юлії Галушко в етері телемарафону "Єдині новини".
За словами президента Франції, він проситиме Росію зупинити вогонь на час літньої Олімпіади-2024 у Парижі. Макрон також пояснив, як ставиться до росіян, які виступатимуть на Іграх у "нейтральному" статусі.
"Я хочу, щоб світ почув меседж миру, толерантності. Але при цьому цей меседж не буде поступатися чіткості нашого аналізу. Ми хочемо, щоб Україна повністю відновила свій суверенітет і територіальну цілісність. Були вже раніше конфлікти, і раніше теж були винятки у спорті. Ми вже це проходили. Ми певні, що Росія залишиться Росією географічно, тобто, вона ваш сусід. Російський народ — я не думаю, що він підтримує цей режим. Тому нам треба, думаючи про майбутнє, проводити різницю між російським народом і керівниками", - сказав Емманюель Макрон.
Олімпіада-2024 пройде з 26 липня по 11 серпня.
- 14 березня Макрон, коментуючи порушену ним ідею відправлення західних військ в Україну, наголосив, що Франція рішуча і готова вкладати ресурси для досягнення перемоги над РФ.
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