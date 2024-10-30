"Челсі" з Мудриком програв "Ньюкаслу" та вибув з Кубка ліги
У середу, 30 жовтня, "Челсі" поступився на виїзді "Ньюкаслу" в 1/8 фіналу Кубка англійської ліги
Про це повідомляє офіційний сайт "Челсі".
Український футболіст лондонців Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі та відіграв весь матч.
"Ньюкасл" вийшов вперед на 23-й хвилині зусиллями Александера Ісака. Незабаром перевага "Юнайтед" збільшилася після автоголу Акселя Дісасі.
"Челсі" програв "Ньюкаслу" 0:2 та вибув з Кубка англійської ліги.
Кубок англійської ліги
1/8 фіналу
30 жовтня
"Ньюкасл" - "Челсі" 2:0
Голи: Ісак, 23, Дісасі, 26 (авт.)
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