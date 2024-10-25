Гол і 2 асисти: Мудрик видав топ-матч за "Челсі" у Лізі конференцій

Про це з посиланням на офіційний сайт УЄФА повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Челсі" над "Панатінаїкосом" з рахунком 4:1. Український півзахисник Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі, забив гол і віддав 2 результативні передачі.

Тепер на рахунку Мудрика 3 результативні передачі у цій Лізі конференцій. Українець очолив гонку асистентів ЛК. "Челсі" після 2-х матчів лідирує у турнірній таблиці турніру.

У 3-му турі лондонська команда зіграє проти вірменського "Ноаха". Матч пройде 7 листопада.