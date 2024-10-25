Гол і 2 асисти: Мудрик видав топ-матч за "Челсі" у Лізі конференцій
У четвер, 24 жовтня, лондонський "Челсі" впевнено обіграв грецький "Панатінаїкос" у 2-му турі основного раунду Ліги конференцій
Про це з посиланням на офіційний сайт УЄФА повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Челсі" над "Панатінаїкосом" з рахунком 4:1. Український півзахисник Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі, забив гол і віддав 2 результативні передачі.
Тепер на рахунку Мудрика 3 результативні передачі у цій Лізі конференцій. Українець очолив гонку асистентів ЛК. "Челсі" після 2-х матчів лідирує у турнірній таблиці турніру.
У 3-му турі лондонська команда зіграє проти вірменського "Ноаха". Матч пройде 7 листопада.
- 23-річний Михайло Мудрик у поточному сезоні провів 9 матчів за "Челсі", на його рахунку 1 гол і 5 результативних передач.
- 10 вересня повідомлялось, що керівництво "Челсі" планує відправити Мудрика в оренду. Українець готовий покинути лондонську команду.
- У січні 2023 року "Челсі" купив Мудрика за 70 млн євро, в угоді також додатково прописані бонуси на 30 млн.
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