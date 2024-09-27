Мудрик вирішив піти з "Челсі", - Football Insider

Про це повідомляє Football Insider.

За інформацією джерела, "Челсі" готовий відпустити Михайла Мудрика в зимове трансферне вікно. Український футболіст вирішив покинути команду і більше не хоче грати на "Стемфорд Брідж", адже втратив ігрову практику.

У цьому сезоні Михайло Мудрик провів 5 матчів та віддав 2 результативні передачі. "Челсі" під час літнього трансферного вікна підписав Педро Нету, Жоау Феліша та Джейдона Санчо, які можуть зіграти на позиції українця.

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Transfermarkt оцінює Мудрика у 35 млн євро.