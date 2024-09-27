Мудрик вирішив піти з "Челсі", - Football Insider
Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик прийняв рішення піти з лондонської команди
Про це повідомляє Football Insider.
За інформацією джерела, "Челсі" готовий відпустити Михайла Мудрика в зимове трансферне вікно. Український футболіст вирішив покинути команду і більше не хоче грати на "Стемфорд Брідж", адже втратив ігрову практику.
У цьому сезоні Михайло Мудрик провів 5 матчів та віддав 2 результативні передачі. "Челсі" під час літнього трансферного вікна підписав Педро Нету, Жоау Феліша та Джейдона Санчо, які можуть зіграти на позиції українця.
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Transfermarkt оцінює Мудрика у 35 млн євро.
- 10 вересня повідомлялось, що керівництво "Челсі" планує відправити українського вінгера Михайла Мудрика в оренду.
- У січні 2023 року "Челсі" купив Мудрика за 70 млн євро, в угоді також додатково прописані бонуси на 30 млн.
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