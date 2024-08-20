Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол У Мудрика серйозні проблеми в "Челсі", але є вихід. Пояснюємо
Аналітика

У Мудрика серйозні проблеми в "Челсі", але є вихід. Пояснюємо

Влад Дідусь
20 серпня, 2024 вiвторок
18:00
Футбол Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ

Ми зібрали декілька варіантів, де український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик може теоретично продовжити карʼєру

Зміст

Становище Мудрика в "Челсі"

Здається, що 10-й номер на спині повинен підкреслювати статус футболіста у команді. Проте не у випадку "Челсі" і Михайла Мудрика. Після 1,5 року у Лондоні все йде до того, що в українця буде мінімальна кількість ігрового часу в новому сезоні. Все через шалену конкуренцію.

Просто зараз у Михайла Мудрика є щонайменше 5 конкурентів. Головним є француз Крістофер Нкунку, якому довірили місце в основі у 1-му турі АПЛ; нікуди поки не пішов Рахім Стерлінг; є Ніколас Джексон, який номінально центральний нападник, але після можливого приходу Віктора Осімхена розглядатиметься ліворуч.

Цього літа "Челсі" купив за 60 млн євро Педро Нету у "Вулвергемптона". І після кількох днів тренувань тренер Енцо Мареска довірився у 1-му турі не Мудрику, а випустив з лави запасних саме португальця! 

І на Нету трансферна робота "Челсі" не закінчується. Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо вже підтвердив трансфер зірки "Атлетико" Жоау Феліша. Тобто це ще один конкурент для Мудрика! І це ми не згадуємо великий список молодих талантів, які є в наявності "синіх".

На превеликий жаль, Михайло Мудрик не має виграшних позицій у конкуренції. Українець не зміг себе зарекомендувати в "Челсі". Звісно, Мудрик став зіркою АПЛ, але... з негативної сторони: зіркою мемів і хайлайтів з невдалими ударами.

За 1,5 року українець забив лише 5 голів в АПЛ. Це рівно стільки ж, скільки "Челсі" змінив тренерів за цей період (Грем Поттер, Бруно Сальтор, Френк Лемпард, Маурісіо Почеттіно, Енцо Мареска).

Мудрик перестав прогресувати. Регрес помітний і в матчах за збірну. Це ми побачили влітку на Євро-2024.

Водночас у 23-річного українця є всі шанси реанімувати свою карʼєру. Часто у подібних випадках на користь йде оренда.

Ми зібрали теоретичні варіанти, де Михайло Мудрик міг би провести цей сезон. 

Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ

Фото: Getty Images

Варіант 1: компаньйон Довбика. "Рома"

Давайте відверто, це було б круто! Минулого сезону ми усі захоплювались дуетом Віктора Циганкова та Артема Довбика в іспанській "Жироні". Влітку Довбик змінив клуб і тепер є гравцем "Роми", а от українського компаньйона у Римі в нього немає.

Ще й складається ситуація, що позиція лівого вінгера, на якій грає Михайло Мудрик, є проблемною для "Роми". У 1-му турі Серії А там грали Нікола Залєвски та Стефан Ель-Шаараві. Обидва гравці не були б серйозними конкурентами для Мудрика, якби українець опинився у "Ромі". 

Незабаром римляни суттєво розвантажать зарплатні витрати. Головна зірка "Роми" Пауло Дібала близький до трансферу в Саудівську Аравію. Зрозуміло, що італійці шукатимуть заміну аргентинцю. Чому б не звернути увагу на Мудрика та не посилити лівий фланг атаки? Це ще й гарно вплине на адаптацію Довбика в Італії. 

Тим паче у "Челсі" та "Роми" вже є досвід трансферної співпраці. У минулому сезоні на "Стадіо Олімпіко" на правах оренди грав Ромелу Лукаку, а у 2022 році італійці заплатили англійцям 41 млн євро за Теммі Абрагама. Ну ви зрозуміли, контакти між клубами є! Тут вже головне бажання.

Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ

Фото: Getty Images

Варіант 2: возз'єднання з улюбленим тренером. "Марсель"

Цього літа французький "Марсель" очолив Роберто Де Дзербі. Італійський фахівець є дуже близьким для Михайла Мудрика. Саме під керівництвом Де Дзербі почав грати в основі донецького "Шахтаря". 

У минулому сезоні Роберто Де Дзербі, коли очолював англійський "Брайтон", часто говорив про Михайла Мудрика. Італієць запевняв, що українець - неймовірний талант, який насправді прогресує, але потребує особливого ставлення. 

"Він залишив свою країну та приєднався до топ-клубу в січні, коли був дуже молодий. Мудрик – інтроверт, він потребує особливого ставлення, але це неймовірний талант. Він є одним з найкращих гравців світу за потенціалом, але багато інших речей також мають значення. Наприклад, навколишнє середовище", - казав Роберто Де Дзербі.

Михайло Мудрик міг би непогано заграти у Франції. Слабший чемпіонат, улюблений тренер, і мінімальна конкуренція. Українець мав би всі шанси стати головною зіркою "Марселя".

Михайло Мудрик і Роберто Де Дзербі

Фото: Getty Images

Варіант 3: залишитись у Лондоні, але поміняти команду. "Крістал Пелес"

За 1,5 року Михайло Мудрик точно обжився у Лондоні, і можливо не сильно хоче змінювати свій побут. Що ж, є непоганий варіант з можливістю залишитись у столиці.

"Крістал Пелес". Це явно менш статусний клуб ніж "Челсі". Проте явним аутсайдером їх теж не назвеш. Це міцний середняк АПЛ, де Михайло Мудрик мав би ігрову практику, міг би повноцінно провести сезон в основі, а також нарешті адаптуватись до чемпіонату.

Щоправда, у випадку з КП є одне "але". Головний тренер Олівер Гласнер грає за тактикою 3-4-2-1. Тут немає класичного лівого вінгера. Водночас у декількох зустрічах за "Челсі", де Мудрик грав більш у центрі атаки, він виглядав досить цікаво. Одразу пригадується поєдинок проти "Лідса" в Кубку Англії (3:2), тоді українець забив і провів дуже хороший матч (а таких було небагато за 1,5 року).

Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ

Фото: Getty Images

Теги:
Відео
Статті
Новини
Спорт
Шахтар
Челсі
Артем Довбик
Роберто Де Дзербі
Михайло Мудрик
Пояснюємо
Футбольні трансфери
Прем'єр-ліга Англії
Серія А
Чемпіонат Франції Ліга 1
Рома
Читайте також:
Артем Дмитрук
Автор Влад Дідусь
17 серпня, 2024 субота
Нардеп Дмитрук обурений "діями ЗСУ" в Курській області. У відповідь офіцер Карась оголосив "полювання" на політика
Сьома частина "Чужого"
Автор Дар'я Тарасова
19 серпня, 2024 понедiлок
Сьома частина "Чужого" у перший вікенд прокату випередила фільм "Дедпул і Росомаха"
путін пригожин
Автор Віталій Бесараб
18 серпня, 2024 неділя
"Привид Пригожина ходить за ним": генерал армії України Маломуж пояснив, чого Путін боїться найбільше
Київ
+34°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.15
    Купівля 41.15
    Продаж 41.63
  • EUR
    Купівля 45.35
    Продаж 46.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
20 серпня
18:32
Ексклюзив
"Останні три дні артилерія не змовкає": військова журналістка Прудкова про ситуацію на Покровському напрямку
18:29
Коронавірус
У Києві зростає кількість тяжких хворих на коронавірус
18:25
зброя
Рада змінила порядок отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю
18:25
діти війна
Росіяни вдарили по кафе на Запоріжжі: поранено трьох дітей
18:24
смерть рашистським окупантам
"Матері та дружини пишуть листи Путіну": "Атеш" розповів про величезні втрати росіян на Покровському напрямку
18:19
світло
В Укренерго розповіли, коли вимикатимуть світло 21 серпня
18:18
Ексклюзив
Збройні Сили України
У Defense Express пояснили, чому "на Курщині воєнне диво, а під Покровськом - проблеми"
18:10
Олександр Сирський
ЗСУ контролюють 1263 кв. км Курської області, - Сирський
18:00
OPINION
Ірина Федорів
Верховна Рада заборонила діяльність ФСБ в рясах. Що далі?
17:54
Фігурку Боби Фетта із "Зоряних війн" продали за $1,3 млн, що зробило її найдорожчою іграшкою в історії
17:53
Пеп Лейндерс
"Потрібно заслужити право грати в Лізі чемпіонів": тренер "Зальцбурга" зробив заяву перед матчем з "Динамо"
17:47
укриття на Похилій
На Полтавщині виявили ризикові тендери на укриття вартістю понад 89 млн грн
17:34
Війна з Росією, ЗСУ, військові
На фронті за добу відбулося 87 боєзіткнень: понад третину від усіх атак росіяни здійснили на Покровському напрямку
17:26
медичний канабіс
В Україні затвердили можливість використання канабісу у медичних цілях: нардепка Стефанишина розповіла, як функціонуватиме цей закон
17:23
Девʼята робота Бенксі
Лондонський зоопарк подякував Бенксі за увагу до дикої природи і прибрав його графіті
17:19
Азербайджан
Азербайджан подав офіційну заяву на вступ до БРІКС
17:10
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)
"Безбожники думають, що перемогли": Ломаченко висловився щодо заборони діяльності РПЦ в Україні
17:06
Оновлено
Верховна Рада
Парламент ухвалив закон про статус військових, які воюють на території РФ
17:01
Курська область
МЗС РФ викликало повіреного США через "участь американської ПВК" у діях на Курщині
16:55
Верховна Рада
Профільний комітет рекомендував Раді ратифікувати Римський статут
16:32
У трьох містах України затримали підпалювачів автівок та помешкань військових Сил оборони
16:31
Путін та Лукашенко
Росія активізувала наративи про "розкол" між військовим та політичним керівництвом України, - ЦПД
16:17
Росіянин підірвав штаб з офіцерами РФ "шторм зет" і перейшов на бік України
Росіянин підірвав штаб з офіцерами РФ "шторм зет" і перейшов на бік України: ГУР оприлюднило подробиці спецоперації "Очерет"
16:15
Майкл Медсен
Зірку "Убити Білла" та "Мерзенної вісімки" Майкла Медсена заарештували за звинуваченням у домашньому насильстві
16:05
OPINION
Кирило Сазонов
Немає прямих перемовин з Росією. Взагалі
16:02
Ексклюзив
Тотальна перевага РФ у людському ресурсі: начальник розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж" про ситуацію на сході
16:01
У Кривому Розі відкрили найбільшу в Україні "Школу супергероїв"
16:00
Всеволод Князєв
ВАКС призначив дату розгляду справи ексголови Верховного Суду Князєва
15:57
Херсонська область
Росіяни атакували Херсонщину: через скидання вибухівки з дрона постраждали троє людей
15:42
Уряд розподілив близько 5 млрд грн на шкільні укриття у 8 областях
15:37
Верховна Рада
ТСК Ради щодо витрат на фортифікації та дрони замість фігуранта кримінального провадження Задорожнього очолив Бакумов
15:34
Джо Байден
"Байден постачає зброю нацистським батальйонам в Україні": антиукраїнські наративи у світових ЗМІ за 20 серпня
15:30
Україна Японія
Японія відкриє в Україні торгове представництво
15:23
Новий навчальний рік
Навчальний рік 2024-2025 в Україні: дати початку, завершення та періоди канікул
15:20
Мария Браньяс Морера
В Іспанії у віці 117 років померла найстаріша жінка у світі
15:15
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:58
система ППО IRIS-T
Німеччина до кінця року передасть Україні 4 системи IRIS-T
14:35
"Розкрадачка гробниць: Легенда про Лару Крофт"
Netflix показав тизер аніме-серіалу "Розкрадачка гробниць: Легенда про Лару Крофт" за мотивами гри Tomb Raider
14:30
Назарій Яремчук
Фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" за два тижні у прокаті зібрав понад 6 млн грн
14:23
на фото Верховна Рада України
Рада підтримала в цілому законопроєкт щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які воюють за Україну
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV