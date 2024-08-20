У Мудрика серйозні проблеми в "Челсі", але є вихід. Пояснюємо

Становище Мудрика в "Челсі"

Здається, що 10-й номер на спині повинен підкреслювати статус футболіста у команді. Проте не у випадку "Челсі" і Михайла Мудрика. Після 1,5 року у Лондоні все йде до того, що в українця буде мінімальна кількість ігрового часу в новому сезоні. Все через шалену конкуренцію.

Просто зараз у Михайла Мудрика є щонайменше 5 конкурентів. Головним є француз Крістофер Нкунку, якому довірили місце в основі у 1-му турі АПЛ; нікуди поки не пішов Рахім Стерлінг; є Ніколас Джексон, який номінально центральний нападник, але після можливого приходу Віктора Осімхена розглядатиметься ліворуч.

Цього літа "Челсі" купив за 60 млн євро Педро Нету у "Вулвергемптона". І після кількох днів тренувань тренер Енцо Мареска довірився у 1-му турі не Мудрику, а випустив з лави запасних саме португальця!

І на Нету трансферна робота "Челсі" не закінчується. Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо вже підтвердив трансфер зірки "Атлетико" Жоау Феліша. Тобто це ще один конкурент для Мудрика! І це ми не згадуємо великий список молодих талантів, які є в наявності "синіх".

На превеликий жаль, Михайло Мудрик не має виграшних позицій у конкуренції. Українець не зміг себе зарекомендувати в "Челсі". Звісно, Мудрик став зіркою АПЛ, але... з негативної сторони: зіркою мемів і хайлайтів з невдалими ударами.

За 1,5 року українець забив лише 5 голів в АПЛ. Це рівно стільки ж, скільки "Челсі" змінив тренерів за цей період (Грем Поттер, Бруно Сальтор, Френк Лемпард, Маурісіо Почеттіно, Енцо Мареска).

Мудрик перестав прогресувати. Регрес помітний і в матчах за збірну. Це ми побачили влітку на Євро-2024.

Водночас у 23-річного українця є всі шанси реанімувати свою карʼєру. Часто у подібних випадках на користь йде оренда.

Ми зібрали теоретичні варіанти, де Михайло Мудрик міг би провести цей сезон.

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Варіант 1: компаньйон Довбика. "Рома"

Давайте відверто, це було б круто! Минулого сезону ми усі захоплювались дуетом Віктора Циганкова та Артема Довбика в іспанській "Жироні". Влітку Довбик змінив клуб і тепер є гравцем "Роми", а от українського компаньйона у Римі в нього немає.

Ще й складається ситуація, що позиція лівого вінгера, на якій грає Михайло Мудрик, є проблемною для "Роми". У 1-му турі Серії А там грали Нікола Залєвски та Стефан Ель-Шаараві. Обидва гравці не були б серйозними конкурентами для Мудрика, якби українець опинився у "Ромі".

Незабаром римляни суттєво розвантажать зарплатні витрати. Головна зірка "Роми" Пауло Дібала близький до трансферу в Саудівську Аравію. Зрозуміло, що італійці шукатимуть заміну аргентинцю. Чому б не звернути увагу на Мудрика та не посилити лівий фланг атаки? Це ще й гарно вплине на адаптацію Довбика в Італії.

Тим паче у "Челсі" та "Роми" вже є досвід трансферної співпраці. У минулому сезоні на "Стадіо Олімпіко" на правах оренди грав Ромелу Лукаку, а у 2022 році італійці заплатили англійцям 41 млн євро за Теммі Абрагама. Ну ви зрозуміли, контакти між клубами є! Тут вже головне бажання.

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Варіант 2: возз'єднання з улюбленим тренером. "Марсель"

Цього літа французький "Марсель" очолив Роберто Де Дзербі. Італійський фахівець є дуже близьким для Михайла Мудрика. Саме під керівництвом Де Дзербі почав грати в основі донецького "Шахтаря".

У минулому сезоні Роберто Де Дзербі, коли очолював англійський "Брайтон", часто говорив про Михайла Мудрика. Італієць запевняв, що українець - неймовірний талант, який насправді прогресує, але потребує особливого ставлення.

"Він залишив свою країну та приєднався до топ-клубу в січні, коли був дуже молодий. Мудрик – інтроверт, він потребує особливого ставлення, але це неймовірний талант. Він є одним з найкращих гравців світу за потенціалом, але багато інших речей також мають значення. Наприклад, навколишнє середовище", - казав Роберто Де Дзербі.

Михайло Мудрик міг би непогано заграти у Франції. Слабший чемпіонат, улюблений тренер, і мінімальна конкуренція. Українець мав би всі шанси стати головною зіркою "Марселя".

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Варіант 3: залишитись у Лондоні, але поміняти команду. "Крістал Пелес"

За 1,5 року Михайло Мудрик точно обжився у Лондоні, і можливо не сильно хоче змінювати свій побут. Що ж, є непоганий варіант з можливістю залишитись у столиці.

"Крістал Пелес". Це явно менш статусний клуб ніж "Челсі". Проте явним аутсайдером їх теж не назвеш. Це міцний середняк АПЛ, де Михайло Мудрик мав би ігрову практику, міг би повноцінно провести сезон в основі, а також нарешті адаптуватись до чемпіонату.

Щоправда, у випадку з КП є одне "але". Головний тренер Олівер Гласнер грає за тактикою 3-4-2-1. Тут немає класичного лівого вінгера. Водночас у декількох зустрічах за "Челсі", де Мудрик грав більш у центрі атаки, він виглядав досить цікаво. Одразу пригадується поєдинок проти "Лідса" в Кубку Англії (3:2), тоді українець забив і провів дуже хороший матч (а таких було небагато за 1,5 року).

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