"Челсі" за 60 млн євро купив нового конкурента для Мудрика
Вінгер англійського "Вулвергемптона" Педру Нету переходить у лондонський "Челсі"
Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, "Челсі" заплатив Педру Нету 60 млн євро. Ще 3 млн "Вулвергемптон" може отримати у вигляді бонусів.
Агент Жорже Мендеш уже узгодив із "Челсі" умови особистого контракту для Нету. Найближчим часом запланований медогляд.
24-річний Педру Нету виступав за "Вулвергемптон" з 2019 року. У минулому сезоні вінгер провів 24 матчі за "вовків", забив 3 голи та віддав 11 результативних передач.
- У "Челсі" на позиціях Нету в атаці виступають Михайло Мудрик, Коул Палмер, Ноні Мадуеке і Рахім Стерлінг. Також ліворуч можуть зіграти Крістофер Нкунку, Ніколя Джексон та інші гравці.
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