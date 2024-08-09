"Челсі" за 60 млн євро купив нового конкурента для Мудрика

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "Челсі" заплатив Педру Нету 60 млн євро. Ще 3 млн "Вулвергемптон" може отримати у вигляді бонусів.

Агент Жорже Мендеш уже узгодив із "Челсі" умови особистого контракту для Нету. Найближчим часом запланований медогляд.

24-річний Педру Нету виступав за "Вулвергемптон" з 2019 року. У минулому сезоні вінгер провів 24 матчі за "вовків", забив 3 голи та віддав 11 результативних передач.