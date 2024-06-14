Тренер, який пішов зі "Шахтаря" через війну, знайшов роботу у Франції

Про це повідомляє L'Équipe.

За інформацією джерела, незабаром Роберто Де Дзербі та "Марсель" завершать переговори та підпишуть контрактну угоду на 3 роки. Фінансові умови не розголошуються.

Роберто Де Дзербі покинув англійський "Брайтон" після майже двох сезонів роботи. До АПЛ 45-річний італієць очолював "Шахтар", але покинув Україну через війну. Фахівець також працював зі "Сассуоло", "Беневенто", "Палермо" та "Фоджею".

Останнім тренером "Марселя" був Жан-Луї Гассе, але його звільнили через незадовільні результати: команда фінішувала на 8-му місці у Лізі 1 та залишилась без єврокубків на наступний сезон.