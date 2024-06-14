Тренер, який пішов зі "Шахтаря" через війну, знайшов роботу у Франції
Італієць Роберто Де Дзербі стане новим головним тренером французького "Марселя"
Про це повідомляє L'Équipe.
За інформацією джерела, незабаром Роберто Де Дзербі та "Марсель" завершать переговори та підпишуть контрактну угоду на 3 роки. Фінансові умови не розголошуються.
Роберто Де Дзербі покинув англійський "Брайтон" після майже двох сезонів роботи. До АПЛ 45-річний італієць очолював "Шахтар", але покинув Україну через війну. Фахівець також працював зі "Сассуоло", "Беневенто", "Палермо" та "Фоджею".
Останнім тренером "Марселя" був Жан-Луї Гассе, але його звільнили через незадовільні результати: команда фінішувала на 8-му місці у Лізі 1 та залишилась без єврокубків на наступний сезон.
- У 2023 році Роберто Де Дзербі був одним з претендентів, щоб очолити мадридський "Реал".
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