У "Челсі" вирішили позбутись Мудрика

Про це повідомив журналіст Саймон Філіпс.

За інформацією джерела, Михайло Мудрик приєднається до нового клубу на правах оренди вже через декілька місяців. Агенти українця хочуть, щоб вінгер отримав більше ігрової карʼєри, тому вже працюють над трансфером Мудрика.

У цьому сезоні Михайло Мудрик провів 4 матчі та віддав результативну передачу. "Челсі" під час літнього трансферного вікна підписав Педро Нету, Жоау Феліша та Джейдона Санчо, які можуть зіграти на позиції українця.

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Transfermarkt оцінює Мудрика у 35 млн євро.