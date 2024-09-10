Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол У "Челсі" вирішили позбутись Мудрика

У "Челсі" вирішили позбутись Мудрика

Влад Дідусь
10 вересня, 2024 вiвторок
17:15
Футбол Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ

Керівництво "Челсі" планує під час зимового трансферного вікна відправити українського вінгера Михайла Мудрика в оренду

Зміст

Про це повідомив журналіст Саймон Філіпс.

За інформацією джерела, Михайло Мудрик приєднається до нового клубу на правах оренди вже через декілька місяців. Агенти українця хочуть, щоб вінгер отримав більше ігрової карʼєри, тому вже працюють над трансфером Мудрика. 

У цьому сезоні Михайло Мудрик провів 4 матчі та віддав результативну передачу. "Челсі" під час літнього трансферного вікна підписав Педро Нету, Жоау Феліша та Джейдона Санчо, які можуть зіграти на позиції українця.

Читайте також: У Мудрика серйозні проблеми в "Челсі", але є вихід. Пояснюємо

Transfermarkt оцінює Мудрика у 35 млн євро.

Теги:
Спорт
Збірна України
Челсі
Михайло Мудрик
Футбольні трансфери
Прем'єр-ліга Англії
Читайте також:
Автор Сергій Фурса
8 вересня, 2024 неділя
Чи пов'язані вимкнення світла і звільнення Кудрицького
Енергетика
Автор Марина Клюєва
8 вересня, 2024 неділя
"За це треба розстрілювати": нардеп Кучеренко про будівництво трирівневого захисту енергооб‘єктів
Наслідки атаки
Автор Катерина Єсікова
10 вересня, 2024 вiвторок
РФ атакувала Україну "шахедами" в ніч на 10 вересня: у Черкасах постраждали двоє людей, на Київщині працювала ППО
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.95
    Купівля 40.95
    Продаж 41.42
  • EUR
    Купівля 45.22
    Продаж 45.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
10 вересня
17:18
Ілюстративне фото
На Полтавщині чоловік кинув гранату біля багатоповерхівки: поранено трьох людей
17:16
домашнє насильство
За пів року в Україні зафіксували 97 706 звернень про домашнє насильство, - Лубінець
17:15
Ексклюзив
МіГ-29 ВПС Польщі
Зросте ризик, що ракети РФ летітимуть в бік Польщі, - аналітик Адамський про перспективи збиття над Україною російських цілей
17:07
Кліматичні активісти спричинили тимчасове закриття Рейксмузею в Амстердамі 
17:00
Huawei Mate XT
Перший у світі смартфон, що складається втричі: Huawei представила нову модель у відповідь на iPhone 16 від Apple
16:57
Литва прапор
Литва оштрафувала дві компанії через порушення санкцій проти РФ
16:44
Ексклюзив
Іранська ракета Fateh-110
У Defense Express назвали ймовірну кількість ракет, що Іран передав РФ
16:37
Джо Байден і Володимир Зеленський
"Централізований США силовий альянс знову і знову відмовлявся від легкого з'їзду з траси": антиукраїнські наративи іноземних ЗМІ за 10 вересня
16:33
тюрма
В Україні на 15 років увʼязнили російського агента, який коригував ракетні удари по Запоріжжю
16:28
Зеленський і Блінкен
Держсекретар США Блінкен та очільник МЗС Великої Британії Ламмі здійснять візит до Києва цього тижня
16:26
Вийшов тизер мультика "Наша файта" від режисера "Мої думки тихі" Лукіча та студії, яка спродюсувала "Мавку"
16:18
Ексклюзив
вода
Через забруднення річки Десна Київ може залишитися без основного джерела постачання питної води, - ПрАТ "Київводоканал"
16:12
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фон дер Ляєн представить новий склад Єврокомісії 17 вересня
16:10
Іран
Блінкен підтвердив, що Росія отримала балістичні ракети від Ірану і, ймовірно, використає їх проти України впродовж кількох тижнів
16:02
OPINION
Що нам робити з Курською областю?
15:52
У Львові створили ще одну прийомну сім'ю – 12-річний хлопчик тепер має дім
На підконтрольну територію України повернули 6 дітей з ТОТ Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини та Криму
15:45
Google
Google сплатить штраф Єврокомісії у €2,4 млрд через зловживання своїм сервісом
15:34
Ексклюзив
обстріл Херсона
Росіяни системно полюють на цивільних громадян у Херсоні з дронів, - журналістка Вірлич
15:34
Спільне комюніке Саміту миру
Панама підписала спільне комюніке Саміту миру
15:29
Йоав Ґалант
Тимчасове припинення вогню в Газі можливе, завершення війни - ні, - міністр оборони Ізраїлю Галлант
15:14
Оновлено
Китай та росія
Залучені 400 кораблів та 90 тис. військових: Росія та Китай розпочали спільні військово-морські навчання
15:13
Оновлено
дрон, БПЛА
Росіяни з дронів атакували Херсонщину та зупинку в обласному центрі: 4 людини поранені
14:57
Карім Хан
"Є спеціальна процедура в Римському статуті щодо роботи з такими випадками": прокурор МКС Хан про відмову Монголії заарештувати Путіна
14:48
HBO оголосив кастинг на ролі Гаррі, Рона й Герміони в новому серіалі про Гаррі Поттера
14:31
"Не може бути так, що хтось відкупився від захисту Батьківщини": Шмигаль заявив, що підходи до бронювання вдосконалять
14:08
OPINION
Юрій Бутусов
Підпали військових авто. Як протидіяти?
14:05
кадр з пропагандистського фільму "Росіяни на війні"
Зʼявилася петиція із закликом скасувати показ пропагандистського фільму Russians at war на кінофестивалі у Торонто
13:54
ракетна атака на Охматдит
Генпрокурор Костін назвав прізвище російського генерала, який наказав вдарити по "Охматдиту"
13:53
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
"На війну йдуть 100% податків із держбюджету": Шмигаль розповів, звідки Україна бере кошти на фінансування невійськових потреб
13:32
Шойгу Пєсков
Шойгу заявив, що Путін нібито був згоден припинити атаки на енергосистему України: Пєсков заперечив "чіткі домовленості"
13:23
Ексклюзив
транзит газу, газ
В деяких офісах України вже порахували відкати від транзиту російського газу, - Гопко
13:22
Денис Шмигаль
Шмигаль пояснив ідею створення Міністерства повернення українців
13:21
Шмигаль
Стратегічно, вступ України до ЄС має бути невіддільною частиною справедливого миру, - Шмигаль
13:17
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Цю зиму Україна планує пройти з газом власного видобутку, - Шмигаль
13:10
Київ осінь погода
Наталка Діденко розповіла, коли по всій Україні очікувати дощі
13:02
Стінг
Стінг та Снуп Догг записують спільну пісню, яку випустять у листопаді
13:01
Apple програла суд у справі про сплату податків в Ірландії на €13 млрд
13:00
Оновлено
побиття
У Смілі на Черкащині напали на колишнього військового: правоохоронці розпочали кримінальне провадження
12:46
Оновлено
Віктор Циганков і Михайло Мудрик, збірна України, Україна
Чехія - Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
12:33
Литва прапор
Литва готується денонсувати інвестиційні угоди з Росією та Білоруссю
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV