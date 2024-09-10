У "Челсі" вирішили позбутись Мудрика
Керівництво "Челсі" планує під час зимового трансферного вікна відправити українського вінгера Михайла Мудрика в оренду
Про це повідомив журналіст Саймон Філіпс.
За інформацією джерела, Михайло Мудрик приєднається до нового клубу на правах оренди вже через декілька місяців. Агенти українця хочуть, щоб вінгер отримав більше ігрової карʼєри, тому вже працюють над трансфером Мудрика.
У цьому сезоні Михайло Мудрик провів 4 матчі та віддав результативну передачу. "Челсі" під час літнього трансферного вікна підписав Педро Нету, Жоау Феліша та Джейдона Санчо, які можуть зіграти на позиції українця.
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Transfermarkt оцінює Мудрика у 35 млн євро.
- 7 вересня в Празі збірна України поступилась Албанії у 1-му турі Ліги націй з рахунком 1:2. Михайло Мудрик пропустив цей матч через травму.
- Головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що Мудрик відновився від травми та може зіграти проти Чехії.
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