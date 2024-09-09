Ребров розповів, чи зіграє Мудрик проти Чехії у Лізі націй

Про це Ребров розповів на передматчевій пресконференції, яку транслювала Українська асоціація футболу.

За словами тренера, вінгер англійського "Челсі" відновився від травми, через яку він пропустив стартову гру Ліги націй проти Албанії (1:2) та напередодні матчу з Чехією тренувався в загальній групі.

"Мудрик тренується у загальній групі. Наскільки я бачу, є мікропошкодження, але всі гравці готові до завтрашньої зустрічі", - сказав Ребров.

Матч Чехія - Україна відбудеться 10 вересня у Празі. У 1-му турі чехи зазнали гостьової поразки від грузинів з рахунком 1:4.