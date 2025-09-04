ЧС-2026: результати та розклад матчів 4 вересня
У четвер, 4 вересня, у відбірковому турнірі чемпіонату світу з футболу Іспанія грає з Болгарією, Нідерланди приймають Польщу, а Словаччина - Німеччину
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Усі матчі кваліфікації чемпіонату світу транслює MEGOGO. Матчі збірної України на цій платформі можна переглянути безплатно у мережі T2 та пакетах великих кабельних операторів.
ЧС-2026
Кваліфікація
4 вересня
Група J
17:00 Казахстан - Уельс
21:45 Ліхтенштейн - Бельгія
Група E
19:00 Грузія - Туреччина
21:45 Болгарія - Іспанія
Група G
19:00 Литва - Мальта
21:45 Нідерланди - Польща
Група A
21:45 Люксембург - Північна Ірландія
21:45 Словаччина - Німеччина
Кваліфікація ЧС-2026. Що відомо
Збірна України у відборі ЧС-2026 виступає у групі D. Команда Сергія Реброва стартує у кваліфікації грою проти Франції 5 вересня у польському Вроцлаві. 9 вересня у Баку наша національна збірна зіграє з Азербайджаном. Також суперником України по групі D є Ісландія.
Напряму до фінальної частини ЧС-2026 від Європи вийдуть переможці груп, команди, які фінішують другими, зіграють у стикових матчах. Чемпіонат світу з футболу відбудеться влітку 2026 року в Канаді, Мексиці та США.
