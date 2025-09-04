ЧС-2026: результати та розклад матчів 4 вересня

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Усі матчі кваліфікації чемпіонату світу транслює MEGOGO. Матчі збірної України на цій платформі можна переглянути безплатно у мережі T2 та пакетах великих кабельних операторів.

ЧС-2026

Кваліфікація

4 вересня

Група J

17:00 Казахстан - Уельс

21:45 Ліхтенштейн - Бельгія

Група E

19:00 Грузія - Туреччина

21:45 Болгарія - Іспанія

Група G

19:00 Литва - Мальта

21:45 Нідерланди - Польща

Група A

21:45 Люксембург - Північна Ірландія

21:45 Словаччина - Німеччина

Кваліфікація ЧС-2026. Що відомо

Збірна України у відборі ЧС-2026 виступає у групі D. Команда Сергія Реброва стартує у кваліфікації грою проти Франції 5 вересня у польському Вроцлаві. 9 вересня у Баку наша національна збірна зіграє з Азербайджаном. Також суперником України по групі D є Ісландія.

Напряму до фінальної частини ЧС-2026 від Європи вийдуть переможці груп, команди, які фінішують другими, зіграють у стикових матчах. Чемпіонат світу з футболу відбудеться влітку 2026 року в Канаді, Мексиці та США.