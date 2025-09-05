Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
ЧС-2026: результати та розклад матчів 5 вересня

5 вересня, 2025 п'ятниця
09:18
У пʼятницю, 5 вересня, у 1-му турі кваліфікації ЧС-2025 Україна зіграє проти Франції, Італія проти Естонії, а Ісландія з Азербайджаном

 Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА

Усі матчі кваліфікації чемпіонату світу транслює MEGOGO. Матчі збірної України на цій платформі можна переглянути безплатно у мережі T2 та пакетах великих кабельних операторів. 

ЧС-2026

Кваліфікація. 1-й тур

5 вересня

Група B

21:45 Словенія – Швеція

21:45 Швейцарія – Косово

Група C

21:45 Греція – Білорусь

21:45 Данія – Шотландія

Група D

21:45 Ісландія – Азербайджан

21:45  Україна – Франція

Група I

21:45 Молдова – Ізраїль

21:45  Італія – Естонія

Група I

21:45 Фарерські острови – Хорватія

21:45  Чорногорія – Чехія

Кваліфікація ЧС-2026. Що відомо

Збірна України у відборі ЧС-2026 виступає у групі D. Команда Сергія Реброва стартує у кваліфікації грою проти Франції 5 вересня у польському Вроцлаві. 9 вересня у Баку наша національна збірна зіграє з Азербайджаном. Також суперником України по групі D є Ісландія. 

Напряму до фінальної частини ЧС-2026 від Європи вийдуть переможці груп, команди, які фінішують другими, зіграють у стикових матчах. Чемпіонат світу з футболу відбудеться влітку 2026 року в Канаді, Мексиці та США.

10:29
Ексклюзив
Волгоградський НПЗ
Наші дрони вже навчилися обходити систему російської ППО: експерт з авіації про удари по ворожих НПЗ
10:22
У Києві СБУ затримала колишнього топподатківця, який організував "конвертцентр" з обігом у 1,5 млрд грн
10:00
OPINION
Про китайський військовий парад
09:28
Оновлено
Зеленський, путін
Путін пообіцяв Зеленському "100% безпеку" під час зустрічі в Москві
09:26
Ексклюзив
ЗСУ
Осінній наступ росіян буде ще менш вдалим, ніж літній, але зросте кількість атак на міста, - командир 423-го ОББС "Скіфські грифони"
09:24
Дональд Трамп
Трамп хоче скасувати правила, що зобов’язували авіакомпанії відшкодовувати пасажирам затримки рейсів
09:23
ЗСУ, ППО
Сили ППО знешкодили 121 з 157 БПЛА під час нічної атаки РФ
09:21
Володимир Путін в етері "Росія 1"
Путін заявив, що іноземні війська в Україні стануть "законними цілями" для РФ
09:07
Анонс
Андрій Парубій
Батько Андрія Парубія про сина та сімейну історію боротьби - ексклюзивне інтерв'ю на Еспресо
09:03
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами: на Харківщині загинуло троє людей, є постраждалі, у Дніпрі влучання в підприємство
08:48
Ексклюзив
Олексій Гетьман
Найважливіше з саміту Коаліції охочих – далекобійні ракети, а не балачки про гарантії безпеки: майор запасу НГУ Олексій Гетьман
08:39
Ексклюзив
бавовна у Луганську
"Яскраво палало всю ніч": Андрющенко про ураження нафтобази та складу боєприпасів у Луганську
08:14
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 172 бої: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 47 штурмів
08:01
OPINION
Поляки мають бути зацікавлені у союзі з Україною
07:40
Ексклюзив
Віктор Ягун
Кожен повинен дбати сам про себе, держава не допоможе: генерал-майор СБУ Ягун про вбивства росіянами українських діячів
07:33
Дрони Сил оборони уразили НПЗ у Рязані
07:05
Ілюстративне фото
У Херсоні евакуювали усіх дітей з мікрорайону Корабел
07:00
Анонс
Збірна України
Україна - Франція: де та коли дивитись стартовий матч збірної у відборі на ЧС-2026
06:59
Джо Байден
Байдену провели операцію з видалення ракових уражень шкіри
06:58
втрати окупантів
За добу армія РФ втратила засіб ППО, 2 танки й 810 військових
06:14
Дональд Трамп
Трамп заявив, що найближчим часом планує провести розмову з Путіним
05:37
Оновлено
РФ вдарила по працівниках гуманітарної місії, які проводили розмінування на Чернігівщині: дві людини загинуло, є поранені
00:41
На фото: Логотип Warner Bros. Discovery
Warner Bros Discovery подала до суду на ШІ-компанію Midjourney за порушення авторських прав
00:21
Оновлено
Ламін Ямаль і Ніко Вільямс, збірна Іспанії, Євро-2024
ЧС-2026: результати відбіркових матчів за 4 вересня
2025, четвер
4 вересня
22:21
прем'єрка Італії Мелоні
Італія та Польща відмовились надсилати військовий контингент в Україну
21:53
Росіяни просунулись на Запоріжжі, Харківщині і Донеччині, - DeepState
21:20
Ексклюзив
ЗСУ
Журналіст Цимбалюк пояснив, чому Росія ніколи не погодиться на заморожування лінії фронту
21:00
Ексклюзив
Верховна Рада
Слідом за НАБУ та САП: Верховна рада голосуватиме за законопроєкт, яким обмежать незалежність Бюро економічної безпеки
20:55
Ексклюзив
Коаліція охочих
Ідеально вписується в концепцію Трампа: експерт про результати саміту Коаліції охочих, на якому 26 країн формально погодились надати гарантії безпеки Україні
20:52
Ексклюзив
Сі, Моді та Путін на саміті ШОС
Це дійсно дуже насторожило: Дикий прокоментував саміт у Пекіні
20:44
Португалія допоможе відбудувати школи на Житомирщині
У Лісабоні загинув українець через аварію фунікулера
20:10
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Сили оборони створюють ешелоновану систему протидії "шахедам" і "гераням" РФ, - Сирський
20:03
OPINION
Ще раз про мультфільми і їхніх глядачів
20:00
Ексклюзив
Пускові установки балістичних ракет DF-26, Китай
Захід не готовий до прямого бойового зіткнення з Китаєм, - експерт аналітичного центру
20:00
на фото Денис Шмигаль
"Всі були з боді-камерами та вели відеофіксацію": Шмигаль під час поїздки на Запоріжжя зустрів працівників ТЦК та СП
19:54
Місія МВФ в Україні
Ключовий акцент візиту місії МВФ в Україну – бюджет-2026, – Василь Фурман
19:50
Володимир Зеленський
Зеленський у розмові з Трампом запропонував США спецформат для захисту неба
19:39
Ексклюзив
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
Фюзеляж "Фламінго" дозволяє швидко масштабувати виробництво балістичних ракет, - Defense Express
19:37
Оновлено
Зеленський і Макрон
У межах гарантій безпеки 26 держав готові надіслати війська до України або підтримати їх: підсумки саміту Коаліції охочих від Зеленського та Макрона
19:27
вугілля
В Україні нині достатньо газу й вугілля для традиційної зими, - Укренерго
