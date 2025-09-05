ЧС-2026: результати та розклад матчів 5 вересня
У пʼятницю, 5 вересня, у 1-му турі кваліфікації ЧС-2025 Україна зіграє проти Франції, Італія проти Естонії, а Ісландія з Азербайджаном
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Усі матчі кваліфікації чемпіонату світу транслює MEGOGO. Матчі збірної України на цій платформі можна переглянути безплатно у мережі T2 та пакетах великих кабельних операторів.
ЧС-2026
Кваліфікація. 1-й тур
5 вересня
Група B
21:45 Словенія – Швеція
21:45 Швейцарія – Косово
Група C
21:45 Греція – Білорусь
21:45 Данія – Шотландія
Група D
21:45 Ісландія – Азербайджан
21:45 Україна – Франція
Група I
21:45 Молдова – Ізраїль
21:45 Італія – Естонія
21:45 Фарерські острови – Хорватія
21:45 Чорногорія – Чехія
Кваліфікація ЧС-2026. Що відомо
Збірна України у відборі ЧС-2026 виступає у групі D. Команда Сергія Реброва стартує у кваліфікації грою проти Франції 5 вересня у польському Вроцлаві. 9 вересня у Баку наша національна збірна зіграє з Азербайджаном. Також суперником України по групі D є Ісландія.
Напряму до фінальної частини ЧС-2026 від Європи вийдуть переможці груп, команди, які фінішують другими, зіграють у стикових матчах. Чемпіонат світу з футболу відбудеться влітку 2026 року в Канаді, Мексиці та США.
