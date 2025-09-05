ЧС-2026: результати та розклад матчів 5 вересня

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Усі матчі кваліфікації чемпіонату світу транслює MEGOGO. Матчі збірної України на цій платформі можна переглянути безплатно у мережі T2 та пакетах великих кабельних операторів.

ЧС-2026

Кваліфікація. 1-й тур

5 вересня

Група B

21:45 Словенія – Швеція

21:45 Швейцарія – Косово

Група C

21:45 Греція – Білорусь

21:45 Данія – Шотландія

Група D

21:45 Ісландія – Азербайджан

21:45 Україна – Франція

Група I

21:45 Молдова – Ізраїль

21:45 Італія – Естонія

Група I

21:45 Фарерські острови – Хорватія

21:45 Чорногорія – Чехія

Кваліфікація ЧС-2026. Що відомо

Збірна України у відборі ЧС-2026 виступає у групі D. Команда Сергія Реброва стартує у кваліфікації грою проти Франції 5 вересня у польському Вроцлаві. 9 вересня у Баку наша національна збірна зіграє з Азербайджаном. Також суперником України по групі D є Ісландія.

Напряму до фінальної частини ЧС-2026 від Європи вийдуть переможці груп, команди, які фінішують другими, зіграють у стикових матчах. Чемпіонат світу з футболу відбудеться влітку 2026 року в Канаді, Мексиці та США.