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Головна Футбол "Динамо" дізналось суперників в основному раунді Ліги Європи
Інфографіка

"Динамо" дізналось суперників в основному раунді Ліги Європи

Влад Дідусь
30 серпня, 2024 п'ятниця
16:25
Футбол Андрій Ярмоленко, Динамо, Ліга чемпіонів

У пʼятницю, 30 серпня, відбулось жеребкування основного етапу Ліги Європи 2024/25

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Про це повідомила пресслужба "Динамо".

Цей сезон Ліги Європи, як і Ліги чемпіонів, пройде за новим форматом. В основному раунді, який триватиме з вересня по січень, беруть участь 36 команд. Кожен зіграє по 8 матчів.

Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу ЛЄ, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те місце зіграють у стикових матчах. Для всіх інших - єврокубковий сезон завершиться.

Київське "Динамо" зустрінеться з "Ромою", "Лаціо", "Ференцварошем", "Реал Сосьєдадом", "Галатасараєм", "Вікторією" Плзень", РФШ та "Гоффенгаймом".

Розклад з датами та часом початку матчів буде оприлюднено 31 серпня.

  • 29 серпня суперників у Лізі чемпіонів дізнався донецький "Шахтар".
Теги:
Спорт
Динамо Київ
Ліга Європи
Галатасарай
єврокубки
Лаціо
Рома
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