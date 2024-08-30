"Динамо" дізналось суперників в основному раунді Ліги Європи
У пʼятницю, 30 серпня, відбулось жеребкування основного етапу Ліги Європи 2024/25
Про це повідомила пресслужба "Динамо".
Цей сезон Ліги Європи, як і Ліги чемпіонів, пройде за новим форматом. В основному раунді, який триватиме з вересня по січень, беруть участь 36 команд. Кожен зіграє по 8 матчів.
Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу ЛЄ, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те місце зіграють у стикових матчах. Для всіх інших - єврокубковий сезон завершиться.
Київське "Динамо" зустрінеться з "Ромою", "Лаціо", "Ференцварошем", "Реал Сосьєдадом", "Галатасараєм", "Вікторією" Плзень", РФШ та "Гоффенгаймом".
Розклад з датами та часом початку матчів буде оприлюднено 31 серпня.
- 29 серпня суперників у Лізі чемпіонів дізнався донецький "Шахтар".
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