"Динамо" оголосило про трансфер лідера "Дніпра-1" Піхальонка
Атакувальний півзахисник СК "Дніпро-1" Олександр Піхальонок підписав контракт із київським "Динамо"
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо"
Олександр Піхальонок підписав з "Динамо" контракт на 5 років, фінансові умови трансферу зі СК "Дніпро-1" не розголошуються.
Піхальонок є вихованцем донецького "Шахтаря". Також має досвід гри за "Маріуполь", дубль "Шахтаря". Провів 8 матчів за збірну України.
У минулому сезоні 27-річний Олександр Піхальонок провів 31 матч, забив 6 мʼячів і віддав 6 результативних передач. Півзахисник був ключовим футболістом СК "Дніпро-1", який фінішував в УПЛ четвертим.
Transfermarkt оцінює Піхальонка у 5 млн євро.
- Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс говорив про інтерес свого клубу до півзахисника "Дніпра-1" Олександра Піхальонка.
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