"Динамо" оголосило про трансфер лідера "Дніпра-1" Піхальонка

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо"

Олександр Піхальонок підписав з "Динамо" контракт на 5 років, фінансові умови трансферу зі СК "Дніпро-1" не розголошуються.

Піхальонок є вихованцем донецького "Шахтаря". Також має досвід гри за "Маріуполь", дубль "Шахтаря". Провів 8 матчів за збірну України.

У минулому сезоні 27-річний Олександр Піхальонок провів 31 матч, забив 6 мʼячів і віддав 6 результативних передач. Півзахисник був ключовим футболістом СК "Дніпро-1", який фінішував в УПЛ четвертим.

Transfermarkt оцінює Піхальонка у 5 млн євро.