Суркіс підтвердив інтерес "Динамо" до лідера СК "Дніпро-1"
Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс підтвердив інтерес свого клубу до півзахисника "Дніпра-1" Олександра Піхальонка
Про це повідомляє "ТаТоТаке".
Ігор Суркіс також відповів, чи можуть команду покинути Микола Шапаренко та Віталій Буяльський.
"Наразі я не маю жодної офіційної пропозиції щодо когось з наших лідерів - чи то Шапаренко, чи то Буяльський. Але стояти на паперті з протягнутою рукою "Динамо" не буде. Розглядатимемо тільки гідні варіанти, які можуть зʼявитися, наприклад, після Євро. Разом з тим ми достатньо спроможні, щоб придбати гравця, який цікавить наш тренерський штаб так, як Піхальонок", - сказав Суркіс.
За інформацією журналіста Віктора Вацка, "Динамо" вже домовилось про трансфер Олександра Піхальонка. Проте фінансові умови не розголошуються. Футболістом також цікавився донецький "Шахтар".
Transfermarkt оцінює Піхальонка у 5 млн євро.
- У минулому сезоні Піхальонок провів 31 матч, забив 6 мʼячів і віддав 6 результативних передач. Півзахисник є ключовим футболістом СК "Дніпро-1", який фінішував в УПЛ четвертим.
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