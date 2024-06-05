Суркіс підтвердив інтерес "Динамо" до лідера СК "Дніпро-1"

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

Ігор Суркіс також відповів, чи можуть команду покинути Микола Шапаренко та Віталій Буяльський.

"Наразі я не маю жодної офіційної пропозиції щодо когось з наших лідерів - чи то Шапаренко, чи то Буяльський. Але стояти на паперті з протягнутою рукою "Динамо" не буде. Розглядатимемо тільки гідні варіанти, які можуть зʼявитися, наприклад, після Євро. Разом з тим ми достатньо спроможні, щоб придбати гравця, який цікавить наш тренерський штаб так, як Піхальонок", - сказав Суркіс.

За інформацією журналіста Віктора Вацка, "Динамо" вже домовилось про трансфер Олександра Піхальонка. Проте фінансові умови не розголошуються. Футболістом також цікавився донецький "Шахтар".

Transfermarkt оцінює Піхальонка у 5 млн євро.