"Динамо" - "Партизан": де та коли дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів
У вівторок, 23 липня, у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів "Динамо" грає у Любліні проти сербського "Партизана"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч у Любліні розпочнеться о 21:00 за київським часом. Наживо його транслюватиме телеканал 2+2.
Повторна гра відбудеться 31 липня у Белграді. Переможець пари зустрінеться у 3-му кваліфікаційному раунді з шотландським "Рейнджерс". Для потрапляння до групового раунду клубам також необхідно подолати стадію плей-офф.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. 2-й раунд
"Динамо" (Україна) - "Партизан" (Сербія)
23 липня, Люблін, Польща, "Арена Люблін"
Початок - 21:00
Пряма трансляція на телеканалі 2+2
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