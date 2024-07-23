"Динамо" - "Партизан": де та коли дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч у Любліні розпочнеться о 21:00 за київським часом. Наживо його транслюватиме телеканал 2+2.

Повторна гра відбудеться 31 липня у Белграді. Переможець пари зустрінеться у 3-му кваліфікаційному раунді з шотландським "Рейнджерс". Для потрапляння до групового раунду клубам також необхідно подолати стадію плей-офф.

Ліга чемпіонів

Кваліфікація. 2-й раунд

"Динамо" (Україна) - "Партизан" (Сербія)

23 липня, Люблін, Польща, "Арена Люблін"

Початок - 21:00

Пряма трансляція на телеканалі 2+2