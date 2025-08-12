"Динамо" вдруге програло "Пафосу" і вилетіло з Ліги чемпіонів

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Матч "Пафос" - "Динамо", який пройшов на Кіпрі, закінчився перемогою господарів з рахунком 2:0. У ворота українців голи забили Мислав Оршич і Жоау Коррея.

Перша зустріч також завершилась перемогою кіпріотів. За сумою двох матчів "Пафос" пройшов "Динамо" 3:0. У наступному відбірковому раунді ЛЧ вони зустрінуться з переможцем пари "Црвена Звезда" - "Лех".

На "Динамо" чекає 4-й раунд кваліфікації Ліги Європи і матч проти переможця пари "Маккабі Тель-Авів" - "Хамрун Спартанс".

Ліга чемпіонів

Кваліфікація. 3-й раунд. 2-й матч

12 серпня

"Пафос" (Кіпр) - "Динамо" (Україна) 2:0

Голи: Оршич, 2, Коррея, 52

Перший матч - 1:0