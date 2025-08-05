"Динамо" - "Пафос": де та коли дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Динамівці прийматимуть кіпріотів у польському місті Люблін, зустріч розпочнеться о 21:00. Наживо її у вільному доступі транслюватимуть телеканал "2+2" та OTT-платформа "Київстар ТБ".

Читайте також: Загибель олімпійської чемпіонки Дальмаєр, чорна смуга Ферстаппена у Формулі-1 та рекорди на ЧС з водних видів. Головні новини світового спорту за тиждень

Повторний матч "Динамо" та "Пафос" зіграють 12 серпня на Кіпрі. Переможець у вирішальному раунді відбору ЛЧ вийде на сильнішого з пари "Лех" (Польща) - "Цервена Звезда" (Сербія). Невдаха продовжить виступи в Лізі Європи, де зіграє за право виступити на основному етапі з ізраїльським "Маккабі" з Тель-Авіву, або мальтійським "Хамрун Спартанс", який кияни пройшли в попередньому колі кваліфікації головного єврокубка. Команда, яка вилетить з ЛЄ виступить в основному раунді Ліги конференцій.

Ліга чемпіонів

Кваліфікацій. 3-й раунд. 1-й матч

"Динамо" (Україна) - "Пафос" (Кіпр)

5 серпня. Люблін, Польща, "Арена Люблін"

Початок - 21:00

Пряма трансляція на "2+2" та "Київстар ТБ"