Загибель олімпійської чемпіонки Дальмаєр, чорна смуга Ферстаппена у Формулі-1 та рекорди на ЧС з водних видів. Головні новини світового спорту за тиждень

Біатлоністка Лаура Дальмаєр загинула у горах Пакистану

30 липня стало відомо, що німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр загинула внаслідок обвалу каміння в горах Каракорум у Пакистані. Олімпійській чемпіонці був 31 рік. Вона потрапила під каменепад 28 липня на висоті приблизно 5700 м під час сходження на пік Лайла.

Одразу після обвалу Дальмаєр ще була жива. Її партнерка змогла дістатися до безпечного місця та викликати допомогу. Через погану погоду рятувальники не змогли оперативно дістатися до постраждалої. Тіло не евакуюватимуть з місця трагедії, оскільки сама спортсменка письмово розпорядилася не ризикувати життям рятувальників, у разі подібного випадку. Рідні загиблої погодилися з її волею та закликали поважати це рішення.

Олімпійська чемпіонка Лаура Дальмаєр, фото: Getty Images

Лаура Дальмаєр – одна з найуспішніших біатлоністок 2010-х років. Вона є дворазовою олімпійською чемпіонкою, семиразовою чемпіонкою світу та володаркою Кубка світу сезону-2016/2017. Німкеня завершила кар’єру у віці 25 років через відсутність необхідної мотивації.

Дальмаєр була сертифікованим гірським гідом і співробітницею рятувальної служби.

Норріс наблизився до Піастрі в загальному заліку Формули-1

Ландо Норріс, фото: Getty Images

2-3 серпня відбувся 14-й етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1 - Гран-прі Угорщини. У кваліфікації поул здобув Шарль Леклер з Монако, який виступає за Ferrari. Право стартувати одразу слідом за ним отримали два пілоти McLaren - лідер загального заліку австралієць Оскар Піастрі та британець Ландо Норріс. Чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен з Red Bull розпочинав гонку лише восьмим.

У підсумку нідерландець лише погіршив своє становище та фінішував дев'ятим. Ферстаппен вперше з 2018 року не потрапив на подіум на чотирьох етапах поспіль. Леклер не зміг втриматися на першій позиції та опустився на четверте місце. Виграв Гран-прі Угорщини Норріс, Піастрі став другим, а на третю сходинку п'єдесталу піднявся британець Джордж Рассел з Mercedes, який розпочинав перегони четвертим.

В загальному заліку лідерство зберіг Оскар Піастрі, який набрав 284 очки. Ландо Норріс скоротив відставання від нього до 9 пунктів. Макс Ферстаппен з 187 балами втримався у трійці найкращих.

Наступний етап ЧС-2025 відбудеться 31 серпня у Нідерландах.

Китай переміг у медальному заліку ЧС-2025 з водних видів спорту

Олексій Середа, фото: Getty Images

3 серпня у Сінгапурі завершився чемпіонат світу з водних видів спорту. Перемогу в загальному медальному заліку з 15 золотими, 12 срібними та 10 бронзовими нагородами здобула команда Китаю. Другою стала Австралія (13-7-8), третіми - США (10-11-11). Україна з 1 сріблом посіла 25 позицію. Єдину медаль нашій збірній приніс у стрибках у воду Олексій Середа у змаганнях на вишці 10 м.

Однією з головних героїнь ЧС-2025 стала американська плавчиня Кеті Ледекі, яка перемогла на дистанції 1500 м вільним стилем та стала найтитулованішою спортсменкою в історії чемпіонатів світу з водних видів спорту - в неї тепер 22 золоті медалі. Серед чоловіків рекорд належить американському плавцю Майклу Фелпсу, яки є 26-разовим чемпіоном світу.

Ще одним героєм ЧС в Сінгапурі став француз Леон Маршан, який побив світовий рекорд у плаванні на 200 м комплексним плаванням, що тримався 14 років та належав американцю Раяну Лохте. Маршан подолав дистанцію у півфіналі за 1 хв 54:00 сек. та перевершив досягнення на 1,31 сек. Ще два рекорди на чемпіонаті світу - 2025 встановили естафетні збірні США - у міксті 4х100 м та 4х100 м у плаванні комплексом серед жінок.

Суперник "Динамо" у ЛЧ підписав ексзірку "Челсі" та ПСЖ

Давід Луїз, фото: Getty Images

3 липня суперник київського "Динамо" по третьому кваліфікаційному раунду ЛЧ "Пафос" оголосив про трансфер бразильського футболіста Давіда Луїса. 38-річний центральних захисник перейшов до кіпрського клубу з бразильської "Форталези" на правах вільного агента.

Передовсім Давід Луїз відомий за виступами у "Челсі", з яким він у 2012 році виграв Лігу чемпіонів. Також він виступав за бразильські "Віторію" та "Фламенгу", португальську "Бенфіку", французький ПСЖ та англійський "Арсенал". Оборонець є чемпіоном Англії, Франції та Португалії. За збірну Бразилії зіграв 57 матчів та забив 3 голи.

Давіда Луїза вже заявили за "Пафос" на єврокубки, тож він зможе допомогти кіпріотам 5 та 12 серпня у матчах кваліфікації ЛЧ проти "Динамо".

Збірна Польщі виграла волейбольну Лігу націй

Збірна Польщі з волейболу, фото: Getty Images

3 серпня у китайському місті Нінбо відбувся фінальний матч чоловічої Ліги націй з волейболу. У вирішальній грі збірна Польщі перемогла Італії з рахунком 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). Поляки виграли турнір вдруге, також вини стали найкращими у 2023 році. Крім того, Польща тричі ставала чемпіоном світу (1974, 2014, 2018), двічі вигравала чемпіонат Європи (2009, 2023) та Олімпійські ігри (1976).

Бронзові медалі цьогорічної Ліги націй отримала Бразилія, яка у матчі за третє місце здолала Словенію - 3:1 (23:25, 25:20, 25:23, 25:19).

У нинішньому розіграші Ліги націй вперше брала участь збірна України, яка зі шістьма перемогами посіла дев'яте місце та не потрапила до "фіналу восьми" у Китаї.