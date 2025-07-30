Олімпійська чемпіонка Лаура Дальмаєр загинула в горах Пакистану
Німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр загинула внаслідок обвалу каміння в горах Каракорум у Пакистані
Про це повідомляє Tagesschau з посиланням на менеджмент спортсменки.
Дальмаєр був 31 рік. Вона потрапила під каменепад 28 липня на висоті приблизно 5700 метрів під час сходження на пік Лайла.
Одразу після каменепаду Дальмаєр ще була жива. Її партнерка змогла дістатися до безпечного місця та викликати допомогу.
Через погану погоду рятувальники не змогли оперативно дістатися до спортсменки.
Для довідки. Лаура Дальмаєр – одна з найуспішніших біатлоністок 2010-х років. Вона була володаркою Кубка світу в сезоні 2016/2017 років, дворазовою олімпійською чемпіонкою та семиразовою чемпіонкою світу. Дальмаєр завершила кар’єру у віці 25 років, пояснивши це відсутністю необхідної мотивації.
Дальмаєр була сертифікованим гірським гідом і співробітницею рятувальної служби.
- У четвер, 3 липня, стало відомо про смерть футболіста англійського "Ліверпуля" Діогу Жоти.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.46 Купівля 41.46Продаж 41.95
- EUR Купівля 47.91Продаж 48.61
- Актуальне
- Важливе