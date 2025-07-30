Олімпійська чемпіонка Лаура Дальмаєр загинула в горах Пакистану

Про це повідомляє Tagesschau з посиланням на менеджмент спортсменки.

Дальмаєр був 31 рік. Вона потрапила під каменепад 28 липня на висоті приблизно 5700 метрів під час сходження на пік Лайла.

Одразу після каменепаду Дальмаєр ще була жива. Її партнерка змогла дістатися до безпечного місця та викликати допомогу.

Через погану погоду рятувальники не змогли оперативно дістатися до спортсменки.

Для довідки. Лаура Дальмаєр – одна з найуспішніших біатлоністок 2010-х років. Вона була володаркою Кубка світу в сезоні 2016/2017 років, дворазовою олімпійською чемпіонкою та семиразовою чемпіонкою світу. Дальмаєр завершила кар’єру у віці 25 років, пояснивши це відсутністю необхідної мотивації.

Дальмаєр була сертифікованим гірським гідом і співробітницею рятувальної служби.