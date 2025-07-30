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Олімпійська чемпіонка Лаура Дальмаєр загинула в горах Пакистану

Катерина Ганжа
30 липня, 2025 середа
17:17
Світ Олімпійська чемпіонка Лаура Дальмаєр

Німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр загинула внаслідок обвалу каміння в горах Каракорум у Пакистані

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Про це повідомляє Tagesschau з посиланням на менеджмент спортсменки.

Дальмаєр був 31 рік. Вона потрапила під каменепад 28 липня на висоті приблизно 5700 метрів під час сходження на пік Лайла.

Одразу після каменепаду Дальмаєр ще була жива. Її партнерка змогла дістатися до безпечного місця та викликати допомогу.

Через погану погоду рятувальники не змогли оперативно дістатися до спортсменки.

Для довідки. Лаура Дальмаєр – одна з найуспішніших біатлоністок 2010-х років. Вона була володаркою Кубка світу в сезоні 2016/2017 років, дворазовою олімпійською чемпіонкою та семиразовою чемпіонкою світу. Дальмаєр завершила кар’єру у віці 25 років, пояснивши це відсутністю необхідної мотивації.

Дальмаєр була сертифікованим гірським гідом і співробітницею рятувальної служби.

  • У четвер, 3 липня, стало відомо про смерть футболіста англійського "Ліверпуля" Діогу Жоти. 
Теги:
Новини
Суспільство
Спорт
Німеччина
Пакистан
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