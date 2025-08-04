"Динамо", "Шахтар" та "Полісся" дізналися потенційних суперників у плей-оф кваліфікації єврокубків
У понеділок, 4 серпня, відбулося жеребкування вирішального раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій, за підсумками якого суперників отримали українські клуби
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Жеребкування відбулося у штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій у Ньоні (Швейцарія). Потенційним суперником "Динамо" у плей-оф Ліги чемпіонів стане переможець пари "Лех" (Польща) - "Црвена Звезда" (Сербія). "Шахтар" у Лізі Європи може зіграти з турецьким "Самсунспором", а "Полісся" у Лізі конференцій - з італійською "Фіорентиною".
Для цього українським командам треба пройти третій відбірковий етап, де кияни зустрінуться з кіпрським "Пафосом", донеччани - з грецьким "Панатінаїкосом", а житомирці - з угорським "Пакшем". У разі поразки у ЛЧ кияни продовжать виступи у Лізі Європи, де на них чекатиме переможець протистояння між "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) та "Хамрун Спартанс" (Мальта), який динамівці вибили на другому раунді кваліфікації ЛЧ. Якщо "Шахтар" програє афінцям у ЛЄ, то потрапить у третьому за статусом євротурнірі на невдаху пари "Серветт" (Швейцарія) - "Утрехт" (Нідерланди).
- 29 липня у польському Любліні "Динамо" розгромило "Хамрун Спартанс" на попередньому етапі відбору Ліги чемпіонів.
- 31 липня "Шахтар" обіграв турецький "Бешикташ" у матчі-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи.
- А "Полісся" цього ж дня у кваліфікації Ліги конференцій перемогло "Санта-Колому" з Андорри.
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