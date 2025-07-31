Ліга конференцій: "Полісся" розгромило "Санта-Колому" в матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду

Про це повідомляє Еспресо.

Команди зустрічалися в Андоррі на арені Estadi de la FAF.

Таким чином після нинішньої перемоги "Полісся" за сумою двох зустрічей (5:3) потрапило до третього раунду відбору. Там команда зустрінеться з переможцем матчу-відповіді "Пакш" (Угорщина) – "Марібор" (Словенія). У першій грі з рахунком 1:0 переміг "Пакш".

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Кваліфікація. 2-й раунд. Матчі-відповіді

31 липня

"Полісся" (Україна) – "Санта Колома" (Андорра) - 4:1 (попередній матч - 1:2).

Голи: Михайліченко, 4, Філліпов, 48, Андрієвський, 60, Гайдучик, 76 - Моурело, 50.