"Динамо" перемогло "Хамрун Спартанс" й вийшло у 3-й раунд кваліфікації Ліги чемпіонів
У вівторок, 29 липня, у польському Любліні "Динамо" переграло мальтійський "Хамрун Спартанс" у матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомила Українська асоціація футболу.
У матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду, що відбувся 29 липня в Любліні, український клуб здобув впевнену перемогу з рахунком 3:0.
"Динамо" активно розпочало матч, і вже на 12-й хвилині Крістіан Біловар підставився під подачу кутового від Миколи Шапаренка і забив, але гол скасували через гру рукою.
Проте, на 28-й хвилині Владислав Ванат відкрив рахунок після помилки захисника "Хамруна", який віддав неточний пас на воротаря, а Владислав з гострого кута влучив у ворота.
За кілька хвилин Бражко подвоїв перевагу своєї команди після вдалої передачі Шапаренка.
На 82-й хвилині Супряга забив третій гол. Після розіграшу кутового Супряга скинув м'яч на Шапаренка, який віддав пас на Михавка, і той точно пробив у дальній кут, встановивши остаточний рахунок 3:0.
У третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" зіграє з переможцем протистояння "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) - "Пафос" (Кіпр).
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. 2-й раунд. 2-й матч
"Хамрун Спартанс" (Мальта) - "Динамо" (Україна) 0:3
Голи: Ванат, 28, Бражко, 35, Михавко, 82
- У вівторок, 22 липня, "Динамо" переграло у гостях мальтійський "Хамрун Спартанс" у першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
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