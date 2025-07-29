"Динамо" перемогло "Хамрун Спартанс" й вийшло у 3-й раунд кваліфікації Ліги чемпіонів

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

У матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду, що відбувся 29 липня в Любліні, український клуб здобув впевнену перемогу з рахунком 3:0.

"Динамо" активно розпочало матч, і вже на 12-й хвилині Крістіан Біловар підставився під подачу кутового від Миколи Шапаренка і забив, але гол скасували через гру рукою.

Проте, на 28-й хвилині Владислав Ванат відкрив рахунок після помилки захисника "Хамруна", який віддав неточний пас на воротаря, а Владислав з гострого кута влучив у ворота.

За кілька хвилин Бражко подвоїв перевагу своєї команди після вдалої передачі Шапаренка.

На 82-й хвилині Супряга забив третій гол. Після розіграшу кутового Супряга скинув м'яч на Шапаренка, який віддав пас на Михавка, і той точно пробив у дальній кут, встановивши остаточний рахунок 3:0.

У третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" зіграє з переможцем протистояння "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) - "Пафос" (Кіпр).

Ліга чемпіонів

Кваліфікація. 2-й раунд. 2-й матч

"Хамрун Спартанс" (Мальта) - "Динамо" (Україна) 0:3

Голи: Ванат, 28, Бражко, 35, Михавко, 82