Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів 2-го кваліфікаційного раунду

Про це повідомляє сайт УЄФА .

Єдиний представник України у новому сезоні ЛЧ "Динамо" розпочало боротьбу за вихід до основної стадії турніру з другого відбіркового раунду. У стартовій зустрічі кияни перемогли на Мальті "Хамрун Спартанс" - 3:0. У разі виходу до наступного етапу динамівці зіграють проти переможця матчу міх кіпрським "Пафосом" та ізраїльським "Маккабі" з Тель-Авіву, які першу зустріч на Кіпрі звели внічию 1:1.

Також на учасників кваліфікації чекає раунд плей-офф.

Ліга чемпіонів

Кваліфікація. 2-й раунд. Повторні матчі

29 липня

18:00 "Кайрат" (Казахстан) - КуПС (Фінляндія) (перший матч - 0:2)

21:00 "Динамо" (Україна) - "Хамрун Спартанс" (Мальта) (3:0)

21:00 "Дріта" (Косово) - "Копенгаген" (Данія) (0:2)

22:00 "Зріньскі" (Боснія і Герцеговина) - "Слован" (Словаччина) (0:4)

22:00 "Црвена Звезда" (Сербія) - "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) (1:0)

30 липня

19:00 "Карабах" (Азербайджан) - "Шелбурн" (Ірландія) (3:0)

20:00 "Мальме" (Швеція) - РФС (Латвія) (4:1)

20:30 "Лудогорець" (Болгарія) - "Рієка" (Хорватія) (0:0)

20:30 "Стяуа" (Румунія) - "Шкендія" (Македонія) (0:1)

21:00 "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) - "Пафос" (Кіпр) (1:1)

21:00 "Панатінаїкос" (Греція) - "Рейнджерс" (Шотландія) (0:2)

21:00 "Ференцварош" (Угорщина) - "Ноах" (Вірменія) (2:1)

21:30 "Брейдаблік" (Ісландія) - "Лех" (Польща) (1:7)

21:45 "Зальцбург" (Австрія) - "Бранн" (Норвегія) (4:1)

22:00 "Серветт" (Швейцарія) - "Вікторія" (Чехія) (1:0)