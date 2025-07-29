Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів 2-го кваліфікаційного раунду
29-30 липня відбуваються повторні матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів: у матчі "Маккабі" Тель-Авів - "Пафос" визначається потенційний суперник Динамо
Про це повідомляє сайт УЄФА.
Єдиний представник України у новому сезоні ЛЧ "Динамо" розпочало боротьбу за вихід до основної стадії турніру з другого відбіркового раунду. У стартовій зустрічі кияни перемогли на Мальті "Хамрун Спартанс" - 3:0. У разі виходу до наступного етапу динамівці зіграють проти переможця матчу міх кіпрським "Пафосом" та ізраїльським "Маккабі" з Тель-Авіву, які першу зустріч на Кіпрі звели внічию 1:1.
Також на учасників кваліфікації чекає раунд плей-офф.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. 2-й раунд. Повторні матчі
29 липня
18:00 "Кайрат" (Казахстан) - КуПС (Фінляндія) (перший матч - 0:2)
21:00 "Динамо" (Україна) - "Хамрун Спартанс" (Мальта) (3:0)
21:00 "Дріта" (Косово) - "Копенгаген" (Данія) (0:2)
22:00 "Зріньскі" (Боснія і Герцеговина) - "Слован" (Словаччина) (0:4)
22:00 "Црвена Звезда" (Сербія) - "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) (1:0)
30 липня
19:00 "Карабах" (Азербайджан) - "Шелбурн" (Ірландія) (3:0)
20:00 "Мальме" (Швеція) - РФС (Латвія) (4:1)
20:30 "Лудогорець" (Болгарія) - "Рієка" (Хорватія) (0:0)
20:30 "Стяуа" (Румунія) - "Шкендія" (Македонія) (0:1)
21:00 "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) - "Пафос" (Кіпр) (1:1)
21:00 "Панатінаїкос" (Греція) - "Рейнджерс" (Шотландія) (0:2)
21:00 "Ференцварош" (Угорщина) - "Ноах" (Вірменія) (2:1)
21:30 "Брейдаблік" (Ісландія) - "Лех" (Польща) (1:7)
21:45 "Зальцбург" (Австрія) - "Бранн" (Норвегія) (4:1)
22:00 "Серветт" (Швейцарія) - "Вікторія" (Чехія) (1:0)
- 22 липня "Динамо" перемогло "Хамрун Саптанс" 3:0 завдяки голам Владислава Ваната, Назара Волошина та Віталія Буяльського.
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