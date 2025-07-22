"Хамрун Спартанс" - "Динамо": де та коли дивитися стартовий матч киян у кваліфікації Ліги чемпіонів
У вівторок, 22 липня, "Динамо" зустрічається у гостях з мальтійським "Хамрун Спартанс" у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Матч між "Хамрун Спартанс" та "Динамо" відбудеться у місті Паола на стадіоні "Гіберніанс Граунд" та розпочнеться о 20:00. Наживо його транслюватиме телеканал "2+2".
У разі перемоги над мальтійцями кияни у третьому раунді кваліфікації зустрінеться з переможцем пари "Пафос" (Кіпр) – "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль). У разі поразки від "Хамрун Спартанс" динамівці продовжать виступи у третього кваліфікаційному раунді Ліги Європи.
У 1-му колі відбору мальтійці пройшли литовський "Жальгіріс" з Вільнюса 0:2, 2:0 (11:10 - по пен.).
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. 2-й раунд. 1-й матч
"Хамрун Спартанс" (Мальта) - "Динамо" (Україна)
22 липня, Паола, Мальта, стадіон "Гіберніанс Граунд"
Початок - 20:00
Пряма трансляція на "2+2"
- 21 липня у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
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