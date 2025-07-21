Ліга чемпіонів: "Динамо" дізналося потенційних суперників у третьому кваліфікаційному раунді 

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Київське "Динамо", яке є єдиним представником України у новому сезоні ЛЧ, стартує у другому кваліфікаційному раунді Шляху чемпіонів. "Динамо" зустрінеться з мальтійським клубом "Хамрун Спартанс". Поєдинки відбудуться 22 та 29 липня.

У разі перемоги "біло-синіх" у третьому раунді кваліфікації їхнім суперником стане переможець пари: "Пафос" (Кіпр) – "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль). У разі поразки "Динамо" потрапить до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Матчі третього раунду заплановані на 5/6 і 12 серпня. Дати й час початку зустрічей офіційно підтвердять до 25 липня.

Переможці вийдуть до раунду плей-оф Ліги чемпіонів. Команди, які поступляться на цьому етапі, продовжать виступ у плей-оф Ліги Європи.