Ліга чемпіонів: результати й розклад повторних матчів 1-го кваліфікаційного раунду
15-16 липня проходять повторні матчі 1-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, мальтійський "Хамрун Спартанс" обіграв литовський "Жальгіріс" та стане суперником київського "Динамо" у наступному раунді
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. 1-й раунд. Повторні матчі
15 липня
"Кайрат" (Казахстан) - "Олімпія" (Словенія) 2:0 (перший матч - 1:1)
Голи: Жоржинью, 5, Мринській, 31
"Лінколь Ред Імпс" (Гібралтар) - "Вікінгур" (Фарери) 1:0 (3:2)
Гол: Де Барр, 90+6
"Мальме" (Швеція) - "Іберія 1999" (Грузія) 3:1 (3:1)
Голи: Алі, 55, 89, Янссон, 60 - Дзаганія, 90+3
"Мілсамі" (Молдова) - КуПС (Фінляндія) 0:0 (0:1)
РФС (Латвія) - "Левадія" (Естонія) 1:0 (1:0)
Гол: Панич, 68
"Хамрун Спартанс" (Мальта) - "Жальгіріс" (Вільнюс, Литва) 3:0 (2:0)
Голи: Тіун, 35, Мбонг, 41
Серія пенальті: 11:10
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"Діфферандж" (Люксембург) - ""Дріта" (Косово) 2:3 (0:1)
Голи: Брюско, 28, Хаджі, 90, - Манай, 4, 17, Туша 90+3
"Шкендія" (Македонія) - "Нью-Сейнтс" (Уельс) 2:1 (1:1)
Голи: Тамба, 18, Боденхем, 116 - Вільямс, 38
"Інтер Клуб Ескальдес" (Андорра) - "Стяуа" (Румунія) 2:1 (3:1)
Голи: Саша, 67, Лльове, 88 - Радунович, 51
"Брейдаблік" (Ісландія) - "Егнатія" (Албанія) 5:1 (0:1)
Голи: Торстейнссон, 16, Ейнарссон, 23, Торстейнссон, 27, Ейнарссон, 38
"Будучност" (Македонія) - "Ноах" (Вірменія) 2:3 (0:1)
Голи: Іванович, 68, Грбич, 90+1 - Омар, 6, Гргич, 29, Матеус, 90 (авт.)
"Зріньскі" (Боснія і Герцеговина) - "Віртус" (Сан-Марино) 4:1 (2:0)
Голи: Маміч, 40, Більбія, 75 - Скаппіні, 90+2 (пен.)
16 липня
21:45 "Динамо" (Мінськ, Білорусь) - "Лудогорець" (Болгарія) (0:1)
21:45 "Лінфілд" (Північна Ірландія) - "Шелбурн" (Ірландія) (0:1)
Єдиний представник України у новому сезоні ЛЧ "Динамо" розпочне боротьбу з 2-го відбіркового раунду, де зустрінеться з переможцем пари "Жальгіріс" - "Хамрун Спартанс".
- 9 липня "Жальгіріс" переміг "Хамрун Спартанс" у першій зустрічі 1-го відбіркового кола Ліги чемпіонів.
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