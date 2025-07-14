"Челсі" виграв реформований клубний ЧС, а Свьонтек та Сіннер перемогли на Вімблдоні. Головні новини світового спорту за тиждень

"Челсі" переміг ПСЖ у фіналі клубного чемпіонату світу

13 липня у США фінішував клубний ЧС з футболу, який вперше відбувся у новому форматі - за участі 32 клубів з усіх континентів. У першому півфіналі 8 липня англійський "Челсі" переграв бразильський "Флуміненсе" - 2:0. За лондонців дубль зробив Жоау Педру. Наступного дня другим фіналістом став французький ПСЖ, який розгромив іспанський "Реал" - 4:0. Парижани вже до 24 хвилини забили мадридцям тричі - дубль зробив Фабіан Руїс, ще один гол на рахунку Усмана Дембеле. Наприкінці гри четвертий м'яч у ворота "Реалу" відправив Гонсалу Рамуш.

Після цього ПСЖ вважався фаворитом фіналу , проте не зміг нічого вдіяти проти "Челсі". Команда Енцо Марески ще в першому таймі довела рахунок до розгромного. Коул Палмер зробив дубль, також відзначився Жоау Педру. Парижани догравали матч у меншості після вилучення на 85-й хвилині Жуана Невеса.

Луїс Енріке (в центрі) під час фіналу клубного ЧС, "Челсі" - ПСЖ, фото: gettyimages

Емоції не вщухли й після фінального свистка, коли на полі виникла сутичка, а головний тренер французького клубу Луїс Енріке штовхнув Жоау Педру. На вирішальному матчі в Нью-Йорку був присутній президент США Дональд Трамп, який після гри нагородив трофеєм переможців.

"Челсі" виграв клубний чемпіонат світу вдруге, також лондонці перемагали на турнірі у 2021 році, коли він проводився у старому форматі - за участі семи команд. Рекордсменом за кількістю титулів є "Реал", який ставав чемпіоном світу п'ять разів.

Найкращим футболістом ЧС-2025 визнали Коула Палмера, молодим гравцем - 20-річного півзахисника ПСЖ Дезіре Дуе, голкіпером - Роберта Санчеса із "Челсі", бомбардиром - Гонсало Гарсію, який забив за "Реал" 4 голи.

Свьонтек та Сіннер виграли Вімблдон

Іга Свьонтек - переможниця Вімблдону, фото: gettyimages

Минулого вікенду визначилися переможці найпрестижнішого турніру Grand Slam - Вімблдону. 12 липня у передмісті Лондона польська тенісистка Іга Свьонтек, яка займає у світовому рейтингу четверте місце, не залишила у фіналі шансів Аманді Анісімовій зі США (12) - 6:0, 6:0. Для перемоги вона витратила лише 58 хвилин та стала першою тенісисткою з 1911 року, яка у вирішальному матчі Вімблдону не віддала суперниці жодного гейму.

Свьонтек виграла британський мейджор вперше в кар'єрі. На її рахунку також п'ять титулів інших турнірів Grand Slam - чотири на Ролан Гаррос та один на Australian Open.

Найдалі з українок на Вімблдоні цього разу дійшли Еліна Світоліна та Даяна Ястремська, які зупинилися у 1/16 фіналу .

13 липня у чоловічому фіналі перша ракетка світу Яннік Сінннер з Італії здолав іспанця Карлоса Алькараса (2) - 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Сіннер на шляху до свого першого в кар'єрі Вімблдону в 1/2 переграв найтитулованішого тенісиста світу серба Новака Джоковича. Алькарас виграв два попередні Вімблдонські турніри та взагалі поступився у фіналах Grand Slam вперше у кар'єрі.

Яннік Сіннер у найпрестижнішій серії також двічі вигравав Відкритий чемпіонат Австралії (2024, 2025) та перемагав у Відкритому чемпіонаті Франції (2025).

Російських військових допустили на ЧС з фехтування

Володимир Путін та російські фехтувальники, фото: gettyimages

8 липня стало відомо, що FIE (Міжнародна федерація фехтування) допустила до участі у чемпіонаті світу в Тбілісі в нейтральному статусі російських фехтувальників, які є військовослужбовцями армії РФ. Допуск на ЧС отримало 40 спортсменів з російським та білоруським паспортами.

Серед них – майор збройних сил Росії та довірена особа російського диктатора Володимира Путіна на "виборах" 2024 року Софья Велика, яку Україна раніше внесла до санкційного списку. Також до списку увійшли лейтенант Яна Єгорян та прапорщиця армії РФ Ольга Нікітіна.

Крім цього, FIE допустила "нейтральних" спортсменів до участі у командних змаганнях, попри рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету цього не робити.

Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування з України Ольга Харлан відреагувала на рішення міжнародної федерації та опублікувала в соцмережах спільні фото Великої та Єгорян з Володимиром Путіним та секретарем ради безпеки РФ Сергієм Шойгу.

"Нейтральні" наближаються до чемпіонату світу у Тбілісі. Молодці, FIE", - написала Харлан.

Red Bull звільнив головного творця своїх перемог у Формулі-1

Крістіан Хорнер, фото: gettyimages

9 липня Red Bull Racing звільнив Крістіана Хорнера , який був керівником команди Формули-1 з 2005 року. На його місце призначила Лорана Мекіса з Racing Bulls.

"Ми хотіли б подякувати Крістіану Хорнеру за його виняткову роботу протягом останніх 20 років. Завдяки своїй невтомній відданості, досвіду, знанням та інноваційному мисленню він зіграв ключову роль у створенні Red Bull Racing як однієї з найуспішніших та найпривабливіших команд у Формулі-1", - йдеться у заяві.

Контракт Хорнера з Red Bull був розрахований до 2030 року. Коментатор Sky Sports та колишній пілот F1 Мартін Брандл сказав, що британець розповів йому, що причини звільнення йому не пояснили. Ймовірно, головною з них стали незадовільні результати Red Bull в нинішньому сезоні. Після 12 етапів змагань чинний чемпіон світу нідерландець Макс Ферстаппен йде у загальному заліку лише третім, а в Кубку конструкторів команда йде четвертою.

Red Bull за час роботи Крістіана Хорнера здобув вісім титулів чемпіонату світу та шість Кубків конструкторів. По чотири рази ЧС вигравали Ферстаппен та німець Себастьян Феттель.

Володар "Золотого м'яча" Модріч переходить до "Мілана"

Лука Модріч, фото: gettyimages

7 липня підтвердилося, що хорватський півзахисник Лука Модріч після клубного чемпіонату світу перейде з іспанського "Реала" до італійського "Мілана". Цю інформацію оприлюднив головний тренер "Мілана" Массіміліано Аллегрі.

"Ми очікуємо, що Модріч приєднається до нас у серпні", - сказав Аллегрі.

39-річний хорватський півзахисник перейде до італійського клубу на правах вільного агента. Термін дії його контракту з "Реалом" збіг після закінчення клубного чемпіонату світу, де мадридці дійшли до півфіналу.

У минулому сезоні Модріч зіграв за "Реал" 63 матчі в усіх турнірах, забив 4 голи та віддав 9 результативних передач. Хавбек виступав за іспанський клуб із 2012 року, 6 разів вигравав з ним Лігу чемпіонів і став чотириразовим чемпіоном Іспанії. Також він грав за хорватські "Динамо", "Інтер", боснійський "Зріньські" та англійський "Тоттенгем". За збірну Хорватії хавбек провів 188 матчів та забив 28 м'ячів. У 2018 році став із нею віцечемпіоном світу, а у 2022 році - бронзовим призером ЧС. У 2018 році Лука Модріч здобув найпрестижнішу індивідуальну нагороду світового футболу - "Золотий м'яч".