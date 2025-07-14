У фіналі Клубного ЧС-2025 з футболу "Челсі" розгромив "ПСЖ"

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Попри те, що фаворитом гри попередньо вважалися парижани, лондонці узяли на себе стратегічну ініціативу ще у першому таймі, й до кінця гри утримували свої позиції.

Клубний ЧС-2025

Фінал

13 липня

"Челсі" - "ПСЖ" 3:0

Голи: Палмер 22, 30, Жоау Педру, 43