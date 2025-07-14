У фіналі Клубного ЧС-2025 з футболу "Челсі" розгромив "ПСЖ"
У неділю, 13 липня 2025 року, в фінальній грі Клубного чемпіонату світу з футболу 2025 року, що проходить на "Мет-Лайф Стедіум" в американському місті Іст-Резерфорд (Нью-Джерсі), зустрілися гравці британського клубу "Челсі" та французького "ПСЖ". Гра завершилася перемогою британців
Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.
Попри те, що фаворитом гри попередньо вважалися парижани, лондонці узяли на себе стратегічну ініціативу ще у першому таймі, й до кінця гри утримували свої позиції.
Клубний ЧС-2025
Фінал
13 липня
"Челсі" - "ПСЖ" 3:0
Голи: Палмер 22, 30, Жоау Педру, 43
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