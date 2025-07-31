"Шахтар" - "Бешикташ": де та коли дивитись матч Ліги Європи

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

Матч "Шахтар" - "Бешикташ" пройде на Міському стадіоні імені Генрика Реймана в Кракові (Польща) та розпочнеться о 21:00 за київським часом. В Україні трансляція буде доступна на "УПЛ ТБ".

Букмекери впевнені, що "Шахтар" є фаворитом матчу. На перемогу українців дають коефіцієнт 2,14. Можливість нічиї оцінюють у 3,80. Виграш "Бешикташа" - 3,25.

Перша гра завершилась перемогою "гірників" з рахунком 4:2. У разі виходу у третій раунд кваліфікації на "Шахтар" чекає протистояння з грецьким "Панатінаїкосом".

Ліга Європи

Кваліфікація. 2-й раунд. 2-й матч

31 липня

"Шахтар" (Україна) - "Бешикташ" (Туреччина)

Міський стадіон ім. Генрика Реймана, Краків (Польща)

Початок - 21:00

Трансляція - "УПЛ ТБ"