"Шахтар" - "Бешикташ": де та коли дивитись матч Ліги Європи
У четвер, 31 липня, донецький "Шахтар" зіграє проти турецького "Бешикташа" у матчі-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
Матч "Шахтар" - "Бешикташ" пройде на Міському стадіоні імені Генрика Реймана в Кракові (Польща) та розпочнеться о 21:00 за київським часом. В Україні трансляція буде доступна на "УПЛ ТБ".
Букмекери впевнені, що "Шахтар" є фаворитом матчу. На перемогу українців дають коефіцієнт 2,14. Можливість нічиї оцінюють у 3,80. Виграш "Бешикташа" - 3,25.
Перша гра завершилась перемогою "гірників" з рахунком 4:2. У разі виходу у третій раунд кваліфікації на "Шахтар" чекає протистояння з грецьким "Панатінаїкосом".
Ліга Європи
Кваліфікація. 2-й раунд. 2-й матч
31 липня
"Шахтар" (Україна) - "Бешикташ" (Туреччина)
Міський стадіон ім. Генрика Реймана, Краків (Польща)
Початок - 21:00
Трансляція - "УПЛ ТБ"
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