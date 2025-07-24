"Шахтар" переміг "Бешикташ" у кваліфікації Ліги Європи
У четвер, 24 липня, "Шахтар" у Стамбулі переміг турецького "Бешикташа" у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
"Шахтар" розпочав виступи у Лізі Європи з першого відбіркового кола, де володарі Кубка України пройшли фінський "Ільвес" (6:0,0:0). Потенційним суперником "Шахтаря" у третьому колі відбору Ліги Європи стане невдаха протистояння між шотландським "Рейнджерс" та грецьким "Панатінаїкосом" у кваліфікації Ліги чемпіонів. В першій грі у Глазго перемогли господарі поля - 2:0.
Ліга Європи
Кваліфікація. 2-й раунд. 1-й матч
24 липня
"Бешикташ" (Туреччина) - "Шахтар" (Україна) 2:4
Голи: Аліссон, 7, Егіналду, 28, Абрагам, 40 (пен.), Кевін, 67, Жоау Маріу, 87, Кевін, 90+6.
Повторна зустріч відбудеться 31 липня у польському Кракові.
- 22 липня "Динамо" переграло у гостях мальтійський "Хамрун Спартанс" у першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
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