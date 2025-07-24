"Шахтар" переміг "Бешикташ" у кваліфікації Ліги Європи

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Шахтар" розпочав виступи у Лізі Європи з першого відбіркового кола, де володарі Кубка України пройшли фінський "Ільвес" (6:0,0:0). Потенційним суперником "Шахтаря" у третьому колі відбору Ліги Європи стане невдаха протистояння між шотландським "Рейнджерс" та грецьким "Панатінаїкосом" у кваліфікації Ліги чемпіонів. В першій грі у Глазго перемогли господарі поля - 2:0.

Ліга Європи

Кваліфікація. 2-й раунд. 1-й матч

24 липня

"Бешикташ" (Туреччина) - "Шахтар" (Україна) 2:4

Голи: Аліссон, 7, Егіналду, 28, Абрагам, 40 (пен.), Кевін, 67, Жоау Маріу, 87, Кевін, 90+6.

Повторна зустріч відбудеться 31 липня у польському Кракові.