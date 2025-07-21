Ліга Європи: потенційним суперником "Шахтаря" стане невдаха пари "Рейнджерс" – "Панатінаїкос"

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

"Шахтар" стартував у турнірі з першого кваліфікаційного раунду, пройшов фінський "Ільвес" і готується до матчів другого відбірного етапу, проти турецького "Бешикташу", що відбудуться 24 і 31 липня.

У разі перемоги "гірники" вийдуть до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи (переможений на цьому етапі вибуває з єврокубків), де їхнім суперником стане невдаха пари другого кваліфікаційного раунду Шляху Ліги чемпіонів "Рейнджерс" (Шотландія) – "Панатінаїкос" (Греція).

У третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи також може зіграти "Динамо". У разі поразки від мальтійського "Хамрун Спартанс" у другому раунді, кияни автоматично потраплять до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. За таких умов вони зустрінуться з переможеним у парі "Пафос" (Кіпр) – "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль).

Третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи

"Рейнджерс" (Шотландія) / "Панатінаїкос" (Греція) – "Бешикташ" (Туреччина)/"Шахтар" (Україна).

"Хамрун Спартанс" (Мальта)/"Динамо" (Україна) – "ПафосҐ" (Кіпр)/"Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль).

Поєдинки третього раунду кваліфікації Ліги Європи відбудуться 7 та 14 серпня. Переможці проходять до раунду плей-оф Ліги Європи, а ті, хто поступиться, продовжать виступ у плей-оф Ліги конференцій.