"Ільвес" - "Шахтар": де та коли дивитись матч-відповідь українців у Лізі Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Перший "домашній" матч проти "Ільвеса" донеччани провели на стадіон "Стожіце" в Любляні (Словенія). Зустріч закінчилась розгромною перемогою "Шахтаря" (6:0).

Матч-відповідь відбудеться за сьогодні на стадіоні "Таммела" у Фінляндії. Букмекери впевнені, що "Шахтар" переможе і сьогодні, дають на коефіцієнт 1,46. Можливість виграшу "Ільвеса" оцінюють у 6,70. Нічиї - 5,90.

У наступному раунді ЛЄ переможець двоматчевого протистояння зіграє проти турецького "Бешикташу".

Ліга Європи

Кваліфікація. 1-й раунд. Матч-відповідь

17 липня

"Ільвес" (Фінляндія) - "Шахтар" (Україна)

Тампере, стадіон "Таммела"

Початок - 19:00

Пряма трансляція - "УПЛ ТБ"