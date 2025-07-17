"Ільвес" - "Шахтар": де та коли дивитись матч-відповідь українців у Лізі Європи
У четвер, 17 липня, донецький "Шахтар" зіграє проти фінського "Ільвеса" у матчі-відповіді 1-го раунду кваліфікації Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Перший "домашній" матч проти "Ільвеса" донеччани провели на стадіон "Стожіце" в Любляні (Словенія). Зустріч закінчилась розгромною перемогою "Шахтаря" (6:0).
Матч-відповідь відбудеться за сьогодні на стадіоні "Таммела" у Фінляндії. Букмекери впевнені, що "Шахтар" переможе і сьогодні, дають на коефіцієнт 1,46. Можливість виграшу "Ільвеса" оцінюють у 6,70. Нічиї - 5,90.
У наступному раунді ЛЄ переможець двоматчевого протистояння зіграє проти турецького "Бешикташу".
Ліга Європи
Кваліфікація. 1-й раунд. Матч-відповідь
17 липня
"Ільвес" (Фінляндія) - "Шахтар" (Україна)
Тампере, стадіон "Таммела"
Початок - 19:00
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