Євро-2024: результати усіх матчів 20 червня
У четвер, 20 червня, у 2-му турі чемпіонату Європи з футболу Іспанія перемогла Італію, Словенія зіграла внічию із Сербією, а Англія - з Данією
Євро-2024
2-й тур
Група B
20 червня
Іспанія - Італія 1:0
Гол: Калафіорі, 55 (авт.)
Група С
Словенія - Сербія 1:1
Голи: Корнічнік, 69 - Йович 90+5.
Данія - Англія 1:1
Голи: Юльманн, 34 - Кейн, 18
Як на Євро-2024 грає збірна України
Україна розпочала виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені з поразки від Румунії - 0:3. За підсумками 1-го туру румуни набрали 3 очка та завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів очолили турнірну таблицю. Словаччина також має 3 бали та йде другою. Бельгія та Україна не заробили жодного пункту та займають третю та четверту позиції відповідно.
У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
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