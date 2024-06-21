Євро-2024: результати усіх матчів 20 червня

Євро-2024

2-й тур

Група B

20 червня

Іспанія - Італія 1:0

Гол: Калафіорі, 55 (авт.)

Група С

Словенія - Сербія 1:1

Голи: Корнічнік, 69 - Йович 90+5.

Данія - Англія 1:1

Голи: Юльманн, 34 - Кейн, 18

Як на Євро-2024 грає збірна України

Україна розпочала виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені з поразки від Румунії - 0:3. За підсумками 1-го туру румуни набрали 3 очка та завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів очолили турнірну таблицю. Словаччина також має 3 бали та йде другою. Бельгія та Україна не заробили жодного пункту та займають третю та четверту позиції відповідно.

У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.