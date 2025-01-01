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Головна Футбол Футболіст "Динамо" погодився проміняти чемпіонат України на Болгарію

Футболіст "Динамо" погодився проміняти чемпіонат України на Болгарію

Влад Дідусь
1 січня, 2025 середа
18:59
Футбол Георгій Цитаїшвілі

Футболіст збірної Грузії та київського "Динамо" Георгій Цитаїшвілі готовий перейти до болгарського "ЦСКА 1948"

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Про це пише болгарський Telegraph.

За інформацією джерела, київське "Динамо" може отримати за трансфер Георгія Цитаїшвілі щонайменше 1,5 млн євро. 

На рахунку Цитаїшвілі у цьому сезоні 1 гол та 2 асисти у 17 матчах в оренді за "Гранаду". Після 21-го туру команда займає сьому позицію у таблиці другого іспанського дивізіону. 

Портал Transfermarkt оцінює гравця в 1 млн євро. Контракт Цитаїшвілі з "Динамо" чинний до 2026 року.

Хто такий Георгій Цитаїшвілі

У 2019 році у складі молодіжної збірної України Георгій Цитаїшвілі став чемпіонои світу U20. Але після цього вирішив грати за збірну Грузії.

 24-річний Цитаїшвілі зіграв за "Динамо" 24 матчі. Є вихованцем київського клубу.

Теги:
Новини
Спорт
Динамо Київ
УПЛ
Чемпіонат України
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