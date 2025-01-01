Футболіст "Динамо" погодився проміняти чемпіонат України на Болгарію

Про це пише болгарський Telegraph.

За інформацією джерела, київське "Динамо" може отримати за трансфер Георгія Цитаїшвілі щонайменше 1,5 млн євро.

На рахунку Цитаїшвілі у цьому сезоні 1 гол та 2 асисти у 17 матчах в оренді за "Гранаду". Після 21-го туру команда займає сьому позицію у таблиці другого іспанського дивізіону.

Портал Transfermarkt оцінює гравця в 1 млн євро. Контракт Цитаїшвілі з "Динамо" чинний до 2026 року.

Хто такий Георгій Цитаїшвілі

У 2019 році у складі молодіжної збірної України Георгій Цитаїшвілі став чемпіонои світу U20. Але після цього вирішив грати за збірну Грузії.

24-річний Цитаїшвілі зіграв за "Динамо" 24 матчі. Є вихованцем київського клубу.