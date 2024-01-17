Головний тренер "Барселони" Хаві назвав умову, за якої піде у відставку
Головний тренер іспанської "Барселони" Хаві впевнений, що гравці підтримують його
Про це повідомляє Sport.ES.
"У той день, коли гравці перестануть підтримувати мене, я зберу свої речі та поїду додому. Поразки у фіналі, особливо від "Реала", завдають болю і тиснуть. Але команда сильна, гравці вірять у наш проєкт. Це правда, що днями ми зіграли дуже погано, але ми хочемо виправити ситуацію та повторити успіх минулого сезону. Цього сезону стоїть завдання вигравати титул. Ми вийшли в плей-офф Ліги чемпіонів, і, попри поразку в Суперкубку, ми близькі до успіху", – сказав Хаві.
У листопаді 2021 року Хаві став головним тренером іспанської "Барселони". Під керівництвом 43-річного фахівця каталонці вигравали Ла Лігу та Суперкубок Іспанії.
Як грає "Барселона"
У цьому сезоні "Барса" показує не найкращі результати. Поступились "Реалу" в матчі за Суперкубок Іспанії та займає лише третю позицію у турнірній таблиці Ла Ліги.
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