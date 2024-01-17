Головний тренер "Барселони" Хаві назвав умову, за якої піде у відставку

Про це повідомляє Sport.ES.

"У той день, коли гравці перестануть підтримувати мене, я зберу свої речі та поїду додому. Поразки у фіналі, особливо від "Реала", завдають болю і тиснуть. Але команда сильна, гравці вірять у наш проєкт. Це правда, що днями ми зіграли дуже погано, але ми хочемо виправити ситуацію та повторити успіх минулого сезону. Цього сезону стоїть завдання вигравати титул. Ми вийшли в плей-офф Ліги чемпіонів, і, попри поразку в Суперкубку, ми близькі до успіху", – сказав Хаві.

У листопаді 2021 року Хаві став головним тренером іспанської "Барселони". Під керівництвом 43-річного фахівця каталонці вигравали Ла Лігу та Суперкубок Іспанії.

Як грає "Барселона"

У цьому сезоні "Барса" показує не найкращі результати. Поступились "Реалу" в матчі за Суперкубок Іспанії та займає лише третю позицію у турнірній таблиці Ла Ліги.