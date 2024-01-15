Лунін виграв з "Реалом" Суперкубок Іспанії та повторив досягнення Шевченка

Про це повідомляє Трибуна.

Андрій Лунін 15 січня зіграв у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) за "Реал" у фінальному матчі Суперкубка Іспанії та допоміг мадридцям перемогти "Барселону" з рахунком 4:1.

Голкіпер здобув з іспанським клубом сьомий титул. Серед українців, які вигравали трофеї з клубами з п'яти найсильніших ліг Європи - Іспанії, Англії, Італії, Франції та Німеччини - більше титулів лише в Олександра Зінченка. Він разом з англійським "Манчестер Сіті" виграв 10 турнірів.

Андрій Лунін повторив досягнення Андрія Шевченка, який здобув з італійським "Міланом" та англійським "Челсі" сім титулів та займав серед українців друге місце. Водночас зазначається, що три кубки Лунін отримав, не зігравши за "Реал" жодного матчу в турнірах.