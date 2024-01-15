Лунін виграв з "Реалом" Суперкубок Іспанії та повторив досягнення Шевченка
Перемога в Суперкубку Іспанії стала для українського голкіпера Андрія Луніна сьомим титулом у складі "Реалу" та дозволила йому повторити досягнення Андрія Шевченка
Про це повідомляє Трибуна.
Андрій Лунін 15 січня зіграв у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) за "Реал" у фінальному матчі Суперкубка Іспанії та допоміг мадридцям перемогти "Барселону" з рахунком 4:1.
Голкіпер здобув з іспанським клубом сьомий титул. Серед українців, які вигравали трофеї з клубами з п'яти найсильніших ліг Європи - Іспанії, Англії, Італії, Франції та Німеччини - більше титулів лише в Олександра Зінченка. Він разом з англійським "Манчестер Сіті" виграв 10 турнірів.
Андрій Лунін повторив досягнення Андрія Шевченка, який здобув з італійським "Міланом" та англійським "Челсі" сім титулів та займав серед українців друге місце. Водночас зазначається, що три кубки Лунін отримав, не зігравши за "Реал" жодного матчу в турнірах.
-
10 січня у півфіналі Суперкубка Іспанії "Реал" впорався з "Атлетико" лише в овертаймі, а конкурент Андрія Луніна - Кепа Аррісабалага - провалив гру.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.98 Купівля 37.98Продаж 38.79
- EUR Купівля 41.68Продаж 42.79
- Актуальне
- Важливе