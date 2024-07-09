Іспанія - Франція: онлайн-трансляція півфіналу Євро-2024

У вівторок, 9 липня, збірні Іспанії та Франції зустрічаються у півфіналі чемпіонату Європи з футболу. Еспресо проведе текстову трансляцію матчу. Початок - о 22:00

Іспанія та Франція зустрінуться у Мюнхені. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Іспанці на шляху до півфіналу перемогли у групі Хорватію (3:0, Італію (1:0) та Албанію (1:0). У плей-офф команда Луїса де ла Фуенте розтрощила Грузію (4:1) та здолала в додатковий час Німеччину (2:1).

Французи в групі переграли Австрію (1:0) та зіграли внічию з Нідерландами (0:0) та Польщею (1:1). У плей-офф команда Дідьє Дешама виявилася сильнішою за Бельгію (1:0) та пройшла у серії післяматчевих пенальті Португалію - 5:3 (0:0).