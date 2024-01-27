Хаві після фіаско в матчі з "Вільярреалом" оголосив, що йде з "Барселони"
Головний тренер іспанської "Барселони" Хаві Ернандес оголосив, що залишить команду наприкінці сезону
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
"У червні я залишу клуб. Це рішення ми обговорили з президентом, з представниками клубу. "Барселоні" потрібна зміна напрямку. Ми дійшли до точки неповернення. Настав час змін... я вважаю, що настав час йти. Я залишу клуб 30 червня", - сказав головний тренер "Барси" Хаві.
Про своє рішення спеціаліст оголосив після поразки від "Вільярреала" у 22-му турі Ла Ліги. До 84-ї хвилини каталонці вигравали 3:2, проте втратили перевагу та програли 3:5.
У листопаді 2021 року Хаві став головним тренером іспанської "Барселони". Під керівництвом 44-річного фахівця каталонці вигравали Ла Лігу та Суперкубок Іспанії.
Як грає "Барселона"
У цьому сезоні "Барса" показує не найкращі результати. Поступились "Реалу" в матчі за Суперкубок Іспанії та займає лише третю позицію у турнірній таблиці Ла Ліги.
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