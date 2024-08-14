Кубок України: результати жеребкування третього попереднього етапу
У середу, 14 серпня, відбулось жеребкування третього попереднього етапу Кубка України з футболу 2024/25
Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.
У третьому попередньому етапі Кубка України візьмуть участь 9 переможців минулого етапу та 7 команд УПЛ із найнижчим рейтингом за результатами минулого сезону.
Базова дата матчів — 21 серпня.
Кубок України з футболу
Третій попередній етап
"Пробій" (Городенка) — "Інгулець" (Петрове)
"Минай" (Минай) — "Вікторія" (Суми)
"Карпати" (Львів) — "Чорноморець" (Одеса)
"Колос" (Ковалівка) — "Оболонь" (Київ)
"Металіст 1925" (Харків) — "Верес" (Рівне)
"Олімпія" (Савинці) — "Зоря" (Луганськ)
"Миколаїв" (Миколаїв, Львівська обл.) — "Буковина" (Чернівці)
"Кудрівка" (Кудрівка) — ЮКСА (Тарасівка)
Фото: УАФ
- Фінальний матч Кубка України сезону-2024/2025 заплановано на 14 травня 2025 року. Місце проведення визначить виконком УАФ.
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