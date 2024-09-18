Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій 18 вересня
У середу, 18 вересня, донецький "Шахтар" стартує в основному раунді нового сезону Ліги чемпіонів
Цього сезону Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триватиме з вересня по січень, беруть участь 36 команд. Кожна з команд зіграє по 8 матчів.
Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють у стикових матчах. Для всіх інших - єврокубковий сезон завершиться.
Трансляції всіх матчів будуть доступні на Megogo.
Ліга чемпіонів
1-й тур
18 вересня
19:45 "Болонья" (Італія) - "Шахтар" (Україна)
19:45 "Спарта" (Прага, Чехія) - "Зальцбург" (Австрія)
22:00 "Брюгге" (Бельгія) - "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина)
22:00 "Манчестер Сіті" (Англія) - "Інтер" (Італія)
22:00 ПСЖ (Франція) - "Жирона" (Іспанія)
22:00 "Селтік" (Шотландія) - "Слован" (Словаччина)
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