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Головна Футбол Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій 18 вересня
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Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій 18 вересня

Влад Дідусь
18 вересня, 2024 середа
07:35
Футбол Віктор Циганков, Жирона

У середу, 18 вересня, донецький "Шахтар" стартує в основному раунді нового сезону Ліги чемпіонів

Зміст

Цього сезону Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триватиме з вересня по січень, беруть участь 36 команд. Кожна з команд зіграє по 8 матчів.

Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють у стикових матчах. Для всіх інших - єврокубковий сезон завершиться.

Трансляції всіх матчів будуть доступні на Megogo.

Ліга чемпіонів

1-й тур

18 вересня

19:45 "Болонья" (Італія) - "Шахтар" (Україна)

19:45 "Спарта" (Прага, Чехія) - "Зальцбург" (Австрія)

22:00 "Брюгге" (Бельгія) - "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина)

22:00 "Манчестер Сіті" (Англія) - "Інтер" (Італія)

22:00 ПСЖ (Франція) - "Жирона" (Іспанія)

22:00 "Селтік" (Шотландія) - "Слован" (Словаччина)

Теги:
Спорт
Шахтар
Ліга чемпіонів
Інтер
єврокубки
Боруссія Дортмунд
Манчестер Сіті
ПСЖ
Віктор Циганков
Жирона
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