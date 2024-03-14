Ліга Європи: розклад повторних матчів і трансляцій 1/8 фіналу
У четвер, 14 березня, будуть зіграні матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи 2023/24
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матчі доступні на медіасервісі Megogo.
Ліга Європи
1/8 фіналу. Повторні матчі
14 березня
19:45 "Вест Гем" (Англія) - "Фрайбург" (Німеччина)
Перший матч - 0:1
19:45 "Вільярреал" (Іспанія) - "Марсель" (Франція)
Перший матч - 0:4
19:45 "Рейнджерс" (Шотландія) - "Бенфіка" (Португалія)
Перший матч - 2:2
19:45 "Славія" (Прага, Чехія) - "Мілан" (Італія)
Перший матч - 2:4
22:00 "Аталанта" (Італія) - "Спортінг" (Португалія)
Перший матч - 1:1
22:00 "Байєр" (Німеччина) - "Карабах" (Азербайджан)
Перший матч - 2:2
22:00 "Брайтон" (Англія) - "Рома" (Італія)
Перший матч - 0:4
22:00 "Ліверпуль" (Англія) - "Спарта" (Прага, Чехія)
Перший матч - 5:1
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