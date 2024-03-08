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Ліга конференцій: результати усіх матчів 7 березня

8 березня, 2024 п'ятниця
03:09
Футбол Бруно Петковіч, "Динамо Загреб"

У четвер, 7 березня, були зіграні усі перші матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матчі-відповіді пройдуть 14 березня.

Ліга конференцій

1/8 фіналу, перші матчі

7 березня

"Серветт" (Швейцарія) - "Вікторія Плзень" (Чехія) 0:0

"Рояль Уніон СЖ" (Бельгія) - "Фенербахче" (Туреччина) 0:3

Голи: Бачуай, 20, Остервольд, 84, Тадич, 90+4

"Маккабі Хайфа" (Ізраїль) - "Фіорентина" (Італія) 3:4

Голи: Сек, 12, Кігда, 29, Халайлі, 67 - Нзола, 2, Бельтран, 58, Мандрагора, 73, Барак, 90+5

"Динамо" (Загреб, Хорватія) - ПАОК (Греція) 2:0

Голи: Петкович, 37, 71

"Штурм" (Австрія) - "Лілль" (Франція) 0:3

Голи: Девід, 28, 51, Жегрова, 71

"Олімпіакос" (Греція) - "Маккабі ТА" (Ізраїль) 1:4

Голи: Ель-Каабі, 13 - Захаві, 4, 30, Шахар, 9, Перец, 74

"Молде" (Норвегія) - "Брюгге" (Бельгія) 2:1

Голи: Стеневік, 43, Гульбрандсен, 90+2 - де Куйпер, 85 (пен.)

"Аякс" (Нідерланди) - "Астон Вілла" (Англія) 0:0

Теги:
Спорт
єврокубки
Ліга конференцій
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