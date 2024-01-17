Лунін прийняв надважливе рішення стосовно своєї кар'єри в "Реалі"

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією близьких до українського гравця джерел, Андрій Лунін хоче продовжити контракт з "Реалом", який закінчується у червні 2025 року (хоча раніше була інформація, що угода чинна до літа 2024, - ред.).

Проте поки Андрій Лунін не отримував від "Реалу" пропозицій щодо продовження співпраці. Тому український воротар зараз перебуває в очікуванні переговорів.

Андрій Лунін у "Реалі"

За інформацією Marca, "Реал" минулого літа був готовий продати 24-річного Андрія Луніна за 8 млн євро. На українського воротаря є попит, хоча за рік він може покинути Мадрид безплатно. Проте основний воротар "Реала" Тібо Куртуа серйозно травмувався, і Лунін, який був другим номером, прийняв рішення залишитись.

Водночас мадридці підписали Кепу Аррісабалагу, який спершу виборов конкуренцію в українця. Проте згодом іспанець теж травмувався, через що Лунін знову отримав ігрову практику.

Тренерський штаб Карло Анчелотті досі немає чіткого рішення щодо розподілення ігрового часу між українцем та іспанцем. У "РеалІ" відбувається регулярна ротація воротарів.

У цьому сезоні Андрій Лунін провів 11 матчів, 5 разів "на нуль". На рахунку українця найбільша кількість сейвів серед усіх воротарів Ла Ліги.

У 2018 році Лунін перейшов у мадридський клуб з луганської "Зорі" за 8,5 млн євро.