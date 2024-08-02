"Ман Сіті" підготував 35 млн євро для трансферу воротаря збірної України
Англійський "Манчестер Сіті" хоче підписати голкіпера мадридського "Реала" Андрія Луніна
Про це повідомляє OneFootball.
За інформацією джерела, зараз "Манчестер Сіті" перебуває у пошуку нового голкіпера. Ця позиція хвилює головного тренера Хосепа Гвардіолу через можливий трансфер Едерсона в Саудівську Аравію.
У "Ман Сіті" є німець Штефан Ортега. Проте чемпіони Англії шукають голкіпера з більшим досвідом. У Манчестері вважають, що на цю роль підійде 25-річний Андрій Лунін.
"Манчестер Сіті" готовий заплатити за українця 35 млн євро.
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Андрій Лунін у минулому сезоні зіграв за "Реал" 31 матч, пропустив 32 голи та 12 ігор відстояв "на нуль".
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