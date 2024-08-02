"Ман Сіті" підготував 35 млн євро для трансферу воротаря збірної України

Про це повідомляє OneFootball.

За інформацією джерела, зараз "Манчестер Сіті" перебуває у пошуку нового голкіпера. Ця позиція хвилює головного тренера Хосепа Гвардіолу через можливий трансфер Едерсона в Саудівську Аравію.

У "Ман Сіті" є німець Штефан Ортега. Проте чемпіони Англії шукають голкіпера з більшим досвідом. У Манчестері вважають, що на цю роль підійде 25-річний Андрій Лунін.

"Манчестер Сіті" готовий заплатити за українця 35 млн євро.